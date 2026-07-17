CHP'de hem ihraç hem Özel'e çağrı: Gelin CHP içinde kalın

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

MAHKEME kararıyla görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan MYK’da 8 il yönetimi daha görevden alındı. 2 il başkanı ihraç istemiyle disipline sevk edilirken, boş bulunan il başkanlıklarından 7’sine de atama yapıldı. CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, düzenlediği basın toplantısında CHP Grup Başkanı Özgür Özel ve ekibine çağrıda bulunarak şunları söyledi:

LOGO AÇIKLAMALARI

“Biz mi kayyumcuyuz? Bunu beraber halledelim dediğimizde kaçan, sonra gidip mahkemeye kayyum dilekçesi verenler değil biz mi kayyumcuyuz? Bu arkadaşlarımız aynı zamanda kayyumcudur, bölücüdür. Partide paralel yapılanma söz konusudur. Atanmış genel başkan, seçilmiş genel başkan... Logo açıklamaları yapılıyor. CHP’nin Manisa milletvekili CHP’nin içinde iken başka bir siyasi partinin logosunun hazırlıklarının olduğunu ilan ediyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir durum söz konusu olamaz. Biz arkadaşlarımıza çağrı yapıyoruz. Madem arkanızda bu kadar halk desteği var, buyurun kongrelerimiz başlıyor, arkanızdaki halk desteğiyle kongrelerimize katılın. Gelin CHP içinde kalın. CHP dışına çıkmak, partiyi bölmek sadece AK Parti’ye hizmet eder. Bunu yaparlarsa bölücülük yaparlar. Kayyumcu, butlancı olan arkadaşlar, aynı zamanda bölücü konumuna düşer. Partide kalınsın, partide mücadele edilsin.”

Haberin Devamı

TOPLAM 51 BAŞKAN ALINDI

CHP MYK’da Edirne, Isparta, Kastamonu, Konya, Tokat, Zonguldak, Yalova ve Rize örgütleri merkez ilçeleriyle birlikte görevden alındı. Öte yandan Konya İl Başkanı Nejat Türktaş ve Tokat İl Başkanı Çağdaş Kurtgöz, kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na sevk edildi. Böylece CHP Grup Başkanı Özgür Özel’e destek veren 74 il yönetiminden 51’i görevden alınırken 19’u da disipline sevk edilmiş oldu. MYK’da, boş bulunan 7 il başkanlığına da yeni atamalar yapıldı. Atamalar şu şekilde: Düzce: Kenan Akın, Edirne: Özlem Becan, Hakkari: Nazım Demir, Isparta: Ahmet Tunçbilek, Konya: Refik Serttaş, Samsun: Mehmet Pank, Yalova: Mesut Tutu.

MASRAFLAR İMECE USULÜ

Müslim Sarı, Kılıçdaroğlu’nun eski ofisinin finansman süreci ve ismi geçen kişilerle ilgili ise şunları söyledi: “CHP Genel Başkanının yaşam biçimi asla lüks değildir, son derece mütevazı bir insandır. Bu ofisin bütün masrafları imece usulü karşılandı. Bizler de başka arkadaşlar da katkı koydu. İş adamları arkadaşları da vardı, eski bürokrat arkadaşları da vardı. Burası hiçbir zaman herhangi bir kişinin tek başına finanse ettiği bir yer olmadı. Nafel Çapar, geçmiş dönemde CHP’de miting organizasyonlarında görevli olan bir arkadaşımız. Çapar, 100’e yakın mitingin organizasyonunda yer almış. Bunlar için 145 milyon lira ödenmiş. Son derece ortalamaların altında olan bir harcama.”