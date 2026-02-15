×
CHP'de ‘Hasbi Dede’ istifası

#CHP#Hasbi Dede#Giresun Görele
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2026 19:13

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede'nin tutuklanmasının ardından Belediye Meclisi'nde yapılacak başkan seçimi öncesi Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) iki meclis üyesi istifa etti.

Görele Belediye Başkanı Hasbi Dede hakkında sosyal medya üzerinden paylaştığı öne sürülen bir mesajla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında "cinsel taciz" suçlamasıyla tutuklama kararı verilmesinin ardından İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırma kararı alınmıştı. Belediye Meclisi'nde 16 Şubat Pazartesi günü yapılacak başkan seçimi öncesinde CHP'li meclis üyeleri Hüseyin Gürel ve Fırat İmat, partilerinden istifa ettiklerini açıkladı.

Hüseyin Gürel, yaptığı açıklamada son günlerde kamuoyuna yansıyan iddiaların toplum vicdanında rahatsızlık oluşturduğunu belirterek, partisinin kamu vicdanını rahatlatacak açık bir siyasi duruş sergilememesi ve vicdani sorumluluğu gereği CHP üyeliğinden istifa ettiğini ifade etti.

CHP ÜYE SAYISI 5’E DÜŞTÜ

Fırat İmat ise açıklamasında, toplumun ahlaki hassasiyetleri karşısında sessiz kalmanın doğru olmadığını belirterek, siyasi sorumluluğun yalnızca hukuki süreci beklemek değil, kamu vicdanını da gözetmek olduğunu vurgulayarak, CHP üyeliğinden ayrıldığını duyurdu. İstifaların ardından Görele Belediye Meclisi'nde CHP'nin üye sayısı 5'e düşerken, AK Parti'nin 4 meclis üyesi bulunuyor. Mecliste ayrıca 2 bağımsız üye yer alıyor.

