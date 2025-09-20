CHP’de ‘Güvenoyu’ kurultayı

Haberin Devamı

CHP yönetimi, Özgür Özel ve yönetiminin göreve geldiği 38. olağan kurultayın iptali için açılan davanın ardından yarın ikinci kez kurultaya gidiyor. CHP, partili bazı delegelerin başvurusu üzerine açılan “mutlak butlan” talepli iptal davası üzerine 6 Nisan’da ilk olağanüstü kurultayını yapmıştı. Parti yönetiminin başvurusu üzerine gerçekleşen bu kurultayın da iptali için aynı delegeler tarafından yargıya başvurulunca, CHP bu kez farklı bir yöntemle olağanüstü kurultaya gidiyor. CHP’nin yarın Ankara Yenimahalle’deki Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde yapılacak kurultayı delegelerin talebi üzerine gerçekleşecek. CHP, delegelerin talebi üzerine gerçekleşecek olağanüstü kurultay ile “mutlak butlan” talepli iptal davasının konusuz kalacağını savunuyor.

DAVAYI KONUSUZ BIRAKIR

Ankara’da görülen iptal davasında geçtiğimiz hafta mahkemenin duruşmayı 24 Ekim’e erteleyen kararıyla nefes alan CHP dikkatini yarınki olağanüstü kurultaya yöneltti. Kurultayda oy kullanacak delegelerin listesini Çankaya İlçe Seçim Kurulu’na sunarak hazırlıklarını tamamlayan CHP’de, yarınki kurultayın sonuçlarına ilişkin şu değerlendirme öne çıktı:

“Kurultay iptal davalarına konu olan parti yönetimi, tümüyle kurultay delegelerinin inisiyatifiyle yürüyen sürecin sonunda yenilenmiş olacak. Kurultayın yapılması için, iptali istenen kurultayda Özel yönetiminin karşısında olan delegelerin büyük çoğunluğu da imza verdi. Sonuçta, delegelerin talebiyle gerçekleşecek bu kurultayda çıkacak sonuç doğal olarak açılan iptal davalarını da konusuz bırakacaktır. Konusuz kalan davanın da kendiliğinden düşürülmesi gerekecektir.”

ÖZEL YÖNETİMİNE GÜVENOYU

CHP, yargı süreçleri nedeniyle sıkıntılı günler geçirdiği bir döneme rastlayan bu kurultayın, iptal davasını “konusuz bırakma” amacının dışında aynı zamanda Genel Başkan Özel ve yönetimine yönelik bir “güvenoylaması” olacağını da düşünüyor. Parti kaynakları, “Genel Başkan kurultayda mevcut listesiyle yeniden aday olacak. Şu ana kadar karşısında bir aday da görünmüyor. Genel Başkanın mevcut listesiyle kurultay delegelerinin onayını alarak yeniden seçilmesi, kurultay davaları sürecinde yaşanan bütün tartışmalara artık bir son verecektir. Davalara konu olan 38. olağan kurultayda Kemal Kılıçdaroğlu’nu destekleyen delegelerin bile imzalarıyla toplanan kurultayda yine bu delegelerin de oyuyla yeniden seçilmesi, tartışmaları bitiren güçlü bir ‘güvenoyu’ da olacaktır” değerlendirmesini yaptılar. Parti kaynakları, Kasım ayı başında tamamlanması planlanan olağan kurultay takviminin de planlandığı gibi sürdürüldüğü bilgisini verdiler.

ÖZGÜR ÖZEL OY KULLANMAYACAK

CHP yönetimi, kurultayda oy kullanacak delegelerin listesini hazırlarken, iptal davaları sürecini de dikkate alarak önemli bir karara da imza attı. Kurultay ile ilgili yeni bir hukuki sorun yaşanmaması için kurultayı iptal edilip yönetimine kayyum atanan İstanbul İl Başkanlığı’nın 200’e yakın delegesinin yanı sıra 38. olağan kurultayda seçilen doğal delegelerin de bu kurultayda oy kullanmaması kararlaştırıldı. Buna göre, yarınki kurultayda “dogal delegeler” olarak Genel Başkan Özel ile Özel’in “A takımı”nın da içinde yer aldığı Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri oy kullanmayacak. Bu isimler kurultay çağrı metnine de imza koymadı. Kurultayda mevcut yönetim listesinde bir değişikliğin düşünülmediği de belirtiliyor.