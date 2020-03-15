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DHA
Haber Giriş: 15.03.2020 - 13:40,Son Güncelleme:/

CHP'de grup toplantısına 'Corona Virüs' iptali

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CHP'de grup toplantısına 'Corona Virüs' iptali
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CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Corona Virüs tedbirleri kapsamında salı günü yapılması planlanan TBMM grup toplantısını iptal ettiklerini duyurdu.

CHP Grup Başkan Vekili Özel, yaptığı yazılı açıklamada, "Yaşanan son gelişmeler doğrultusunda 17 Mart Salı günkü haftalık olağan TBMM grup toplantımızı iptal ettik. Yarınki Merkez Yönetim Kurulu ve salı günkü Corona Virüs İzleme Komitesi toplantılarımızda son gelişmeleri değerlendireceğiz" dedi.

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