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CHP'de grup toplantısı bilmecesi çözüldü! Kılıçdaroğlu ve Özel kanadından açıklamalar

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#CHP#Murat Emir#Grup Toplantısı
CHPde grup toplantısı bilmecesi çözüldü Kılıçdaroğlu ve Özel kanadından açıklamalar
Oluşturulma Tarihi: Haziran 15, 2026 14:00

CHP'de gözler yarın yapılacak grup toplantısına çevrilmişken hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de Özgür Özel kanadından peş peşe açıklamalar geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır." derken CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de “Bu hafta CHP grup toplantısı yapılmayacaktır.” sözlerini kullandı.

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21 Mayıs'ta verilen Mutlak Butlan kararından sonra Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel arasında başlayan ayrışma geçtiğimiz hafta Grup Toplantısı krizle zirve yaptı. Özgür Özel Meclis'te konuşurken Kemal Kılıçdaroğlu Genel Merkez'de açıklamalarda bulundu.

Ayrışmanın derin izlerinin görüldüğü CHP de gözler yarın yapılacak grup toplantısına ve yaşanabilecek olaylara çevrilmişken Kılıçdaroğlu ve Özel kanadından açıklamalar geldi. CHP Sözcüsü Müslim Sarı grup toplantısının yapılmayacağını söylerken CHP Grup Başkanvekili Murat Emir de toplantı yapmama kararı aldıklarını söyledi.

CHPde grup toplantısı bilmecesi çözüldü Kılıçdaroğlu ve Özel kanadından açıklamalar

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ÖZEL KANADINDAN İLK SÖZLER

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Murat Emir'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Kurultay kararı almak üzere 900’e yakın imza ile çarşamba günü 74 il başkanımız ve bizimle ortak hareket etmeyen il başkanlarının illerinin delegeleriyle Genel Merkezimize olağanüstü kurultay talebimizi ileteceğiz.

Bu hafta memnuniyetle öğreniyoruz ki Meclis’e Genel Merkezimizden grup toplantısı için başvuru olmamış. Memnuniyet duyduk. Sayın Genel Başkanımız, örgütlerin bize verdiği destekten sonra bu hafta grup yapmama kararı almıştır."

CHPde grup toplantısı bilmecesi çözüldü Kılıçdaroğlu ve Özel kanadından açıklamalar

KILIÇDAROĞLU KANADINDAN AÇIKLAMA GELDİ

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin birliğini korumak, yeni ayrışmalara ve gerilimlere zemin oluşmasını engellemek amacıyla, Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yarın TBMM'de gerçekleştirilmesi planlanan grup toplantısını yapmama kararı almıştır.”

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