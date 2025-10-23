CHP'de gözler yarına çevrildi! Mutlak butlan mı, erteleme mi, ret kararı mı çıkacak?

Haberin Devamı

CHP'de olağan il kongreleri tamamlandı. 39. olağan kurultayın tarihi ise bugün parti meclisinde belli olacak. Yani tarih 24 Ekim'deki kurultay davası öncesi belirlenecek. Peki, CHP'de 24 Ekim beklentisi ne? Öte yandan Lütfü Savaş ve bazı delegeler, bir iptal başvurusu daha yaptı.

"3 SENARYO MASADA! BEKLENTİ ERTELEME KARARI ÇIKMASI"

CNN TÜRK muhabiri Melike Görür, canlı yayında şu bilgileri aktardı:

"Cumhuriyet Halk Partisi'nde gözler artık yarına çevrildi. Yarın Özgür Özel'in genel başkan seçildiği kurultayın iptali istemiyle açılan davanın duruşması var. Üç senaryo masada. Dava konusuz kaldığı gerekçesiyle reddedilebilir, erteleme de çıkabilir ya da mutlak butlan kararı verilirse Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminin yeniden CHP'nin başına geçme ihtimali de bulunuyor. Genel merkez tarafı ise davada erteleme kararı çıkacağı görüşünde.

"ÖZGÜR ÖZEL DAVA GÜNÜ İSVİÇRE'YE GİDİYOR"

Zaten Özgür Özel dün katıldığı bir televizyon programında, 'Ne cuma günkü duruşmadan ne de sonrasından bir şey bekliyorum' dedi. Ve erteleme çıkacağını düşündüğünü söyledi. Zaten Özgür Özel, yarın davanın görüleceği gün bilindiği üzere İsviçre'ye gidiyor. Bu da oldukça önemli bir ayrıntı. Bazı il başkanları ve parti örgütü de yine Ankara'da genel merkezde olacağının bilgisi de paylaşıldı.

"LÜTFÜ SAVAŞ CHP'NİN İL KONGRELERİNİN İPTALİ İÇİN MAHKEMEYE BAŞVURDU"

Dün Lütfü Savaş, bu olağan il kongrelerinin de iptal olması için başvuruda bulundu ve bunun üzerine de tabii dikkat çeken önemli bir gelişme olduğu için Özgür Özel bu sorulara da yanıt verdi ve Lütfü Savaş'a tepki gösterdi.

CHP KURULTAY TARİHİNİ BELİRLEYECEK

Aynı zamanda CHP son 2 yılda bu dava duruşmalarını yani kurultay davaları için ön alma gerekçesiyle olağanüstü iki kurultay yaptı. Bir yandan da olağan kurultay takvimi işliyor. Artık olağan kurultay da az bir süre kaldı. CHP il kongrelerini tamamladı. İl kongrelerinin ardından yani bugün parti meclisi toplanacak ve parti meclisi toplantısına Özgür Özer başkanlık edecek.

O toplantıda kurultay tarihi netleştirilecek ve kurultay tarihinin ise bütçe görüşmelerinin genel kurula gelmeden önce yapılması bekleniyor. Yani kasım ayının sonu, aralık ayının başı gibi olağan kurultayın yapılması bekleniyor. Ve yarınki o duruşma öncesi olağan kurultay takvimi de bugün netleştirilecek. Bu da bilerek yapılmış bir hamle olarak yorumlanıyor."