CHP’de gözler İstanbul’da

İSTANBUL 45’inci Asliye Hukuk Mahkemesi aldığı ara kararla, CHP’nin 38. İstanbul İl Kongresi iptal edilmişti. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, il yönetim kurulu asıl ve yedek üyeleri ile il disiplin kurulu asıl ve yedek üyeleri ile 196 kişiden oluşan Üst Kurul-Kurultay Delegeleri’nin tedbiren görevden uzaklaştırılmalarına karar verilmişti. Halen süren davada mahkeme, daha önce de İstanbul İl Başkanlığı yapan eski milletvekili Gürsel Tekin ile Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Ekran Narsap’tan oluşan geçici yönetimi görevlendirmişti. Hasan Babacan ve Müjdat Gürbüz, heyetten çekildiğini açıklamıştı.

Kararın ertesi günü İstanbul’a giden CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Benim vekilim Özgür Çelik’tir ve görevinin başındadır” diyerek kararı yok saydıklarını ifade etmişti. Özgür Çelik de CHP İstanbul İl Olağanüstü Kongre’si için süreci başlattıklarını duyurmuştu. CHP, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin 24 Eylül’de yapılması için Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na başvuru yapılmıştı.

Başvurunun ardından CHP, İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’ni bugün Beşiktaş Süleyman Seba Sanat Merkezi’nde saat 11.00’de gerçekleştirecek. 595 delege oy kullanacak, Özgür Çelik, yeniden İstanbul İl Başkanı seçilmek için aday olacak. Bugünkü kongrede, ilçe kongrelerinde seçilen il delegeleri oy kullanacak. İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Tekin ise delege olmadığı için oy kullanamayacak. Avukat Hüseyin Ersöz, CHP İstanbul’a yeni yönetimin seçilmesiyle kayyum görevinin kendiliğinden sona ereceğini savundu.

Öte yandan İstanbul 19. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP’nin 38. Olağan Kurultayı ile 21 ve 22’nci Olağanüstü Kurultaylarının iptali ve 39. Olağan Kurultay sürecinin tedbiren durdurulması talebiyle açılan davayı, parti genel merkezlerinin Ankara’da olması nedeniyle yetkisizlik kararıyla Ankara’ya gönderdi.