CHP’de gözler İstanbul imzalarında

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile değişimcilerin adayı Grup Başkanı Özgür Özel arasındaki yarışa sahne olacak kurultay için bütün illerde imzalar toplanmaya başlandı. Kurultaya en çok delegeyi gönderen iller olarak merak edilen Ankara ve İzmir’de son imzalar tamamlanmaya çalışılırken, 250’ye yaklaşan seçilmiş ve doğal delegeleriyle kurultaya en fazla delege gönderen İstanbul’da ise henüz imza toplanması konusunda bir girişim olmadığı bildirildi.

DEĞİŞİMCİLER ÖNDE

“Şu ana kadar her iki taraftan da bir girişim yok, herkes çok dikkatli davranıyor, hassasiyet gösteriyor. Belki önünüzdeki hafta bu yönde bir girişim olabilir” değerlendirmesinde bulunuldu. Kulislerde ise, 196 seçilmiş delegesi bulunan İstanbul’da değişimcilerin desteğinin 100’ün üzerinde olduğu belirtilerek, “Değişimcilerin İstanbul İl Başkanlığı’nı alması kurultay öncesinde havayı önemli ölçüde etkiledi. Şimdi de sayısal olarak çok sayıda ilin delege gücüne eşit bu imza desteğiyle kurultaya gitmek isteyebilirler” yorumları yapılıyor.

Haberin Devamı

HANGİ BAŞKANLAR ‘KILIÇDAROĞLU’ TARAFINDA

Ankara’daki yerel kurultay sürecindeki tarafsız tutumuyla dikkat çeken Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da imzasıyla büyük kurultay öncesinde tarafını belli etti. Yavaş, imza desteğini Kılıçdaroğlu’ndan yana yaptı. Çankaya İlçe Başkanı Alper Taşdelen ile birlikte ilçe kurultayları sürecinde genel merkezin karşısında tutum alan Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar’ın da Kılıçdaroğlu için imza vermesi dikkat çekti. İzmir’de de delegelerin tamamına yakınının yine Kılıçdaroğlu için imza verdiği bildirildi. Kulislere göre İzmir, Adana, Aydın, Eskişehir ve Mersin başta olmak üzere çok sayıda belediye başkanının da Kılıçdaroğlu’na destek yönünde tutum aldığı belirtiliyor.

Mansur Yavaş da Kılıçdaroğlu’na desteğini açıkladı.

ANKARA ÇIKARMASI

CHP’nin yeni seçilen il başkanları da kurultay öncesinde Ankara’ya çıkarma yaptılar. Başkanlar, Kılıçdaroğlu’na yakınlığıyla tanınan Ankara İl Başkanı Ümit Erkol’un ev sahipliğinde dün öğle yemeğinde bir araya geldi. CHP kaynakları bu buluşmaya ilişkin, “Çoğu yeni seçildi, tanışma yemeği” derken, genel merkez ve değişimcilerin etkin isimlerin de kendilerine yakın başkanlarla ayrı programlarda bir araya geldiği öğrenildi.