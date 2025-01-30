CHP’de gözler adaylık seçiminde

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CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin önceki günkü TBMM grup toplantısında açıkladığı CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine ilişkin izleyecekleri yol haritasının detayları belli oldu. MYK, Parti Meclisi (PM) ve milletvekilleri ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’la yapılacak istişarenin ardından partinin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için yürütülecek çalışmanın 3 ayda tamamlanması kararlaştırıldı.

MYK KRİTERLERİ

CHP, bu süreçte ilk olarak cumhurbaşkanı adayı olabilecek kişiler için kriterler belirleyecek. CHP MYK’nin cumhurbaşkanı adaylığı için anayasal şartların yanı sıra “CHP üyesi olmak” gibi bazı kriterler de getirebileceği belirtiliyor. Söz konusu kriterler açıklandıktan sonra belirlenecek adaylar, yaklaşık 1 milyon 600 bin parti üyesinin takdirine sunulacak.

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SANDIKLAR KURULACAK

CHP, cumhurbaşkanı adaylarını il ve ilçe örgütleri ile belirli alanlarda oluşturulacak sandıklarda üyelerin oyuna sunmayı planlıyor. Bu konudaki görüşler de MYK’de ele alınacak. Parti üyelerince belirlenecek cumhurbaşkanı adayının, MYK ve PM’de görüşülüp parti grubu tarafından onaylanarak yapılacak bir sonraki genel seçimde CHP’nin cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması bekleniyor.

ÖZEL’DEN YARGITAY BAŞKANI’NA ZİYARET

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay Birinci Başkanı Ömer Kerkez’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Özel’e bu ziyaretinde, Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Sevgi Kılıç ile İstanbul Milletvekili Zeynel Emre ve Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner eşlik etti.