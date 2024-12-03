CHP'de görme engelliler satranç turnuvası

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Turnuvaya katılan engellilerle sohbet edip satranç oynayan Özel, “CHP, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘İki büyük eserim’ diye nitelendirdiği eserlerinden birisidir. Bir diğeri de Türkiye Cumhuriyeti’dir. O yüzden bu baba evinin kapıları sonuna kadar herkese açık olduğu gibi sizleri de bugünkü bu organizasyonda ağırlıyor olmak bizler için çok büyük bir mutluluk” dedi.

“Bu ilk organizasyon, bu yüzden eksiklerimiz mutlaka olmuştur ama buradan öğrenerek her yıl biraz daha geliştirmeyi düşünüyoruz” diyen Özel, şöyle devam etti: “Örneğin bir eşleşmede bir görme engelli ile bir işitme engellinin nasıl müsabaka yapacağına çalışıp, bu konudaki deneyimlerden yararlanıp, seneye tüm engel gruplarını buraya katmayı ümit ediyoruz. Ayrıca bu organizasyonda daha ilk uğradığım masa ‘Çok güzel, ama bunu belediyeleriniz de yapsın’ dedi. Bunu da belediye başkanlarımıza bir ödev olarak ileteceğiz. Genel olarak yürüdüğüm masaların içinde hep sordum, yeni kazandığımız belediyeler için, arkadaşlarımız dediler ki, ‘Yüzümüz güldü, iyi ki seçildi’. Şimdi o arkadaşlara teşekkür telefonu açacağım. Bu turnuva hem bir farkındalık yaratma açısından hem de gelecekteki güzel örnekler açısından bize yol gösterici olacak.”

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HER YIL BİR ASGARİ ÜCRET

Özel, turnuvanın ardından Engelli Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. Özel buradaki konuşmasında “Engelli haklarından yararlanmak için en az yüzde 40’lık fonksiyon kaybı koşulunu kaldıracağız. Engelli maaşını, engelli ve yaşlısına bakan vatandaşlarımıza ödenen evde bakım parasını net asgari ücret düzeyine çıkaracağız. Engelliler Haftası’nda her yıl bir asgari ücret ödeme yapacağız” ifadelerini kullandı.