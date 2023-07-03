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CHP'de 'gizli toplantı' krizi... Kaftancıoğlu davetine katılmayan ismi görevden aldı

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#Ekrem İmamoğlu#Canan Kaftancıoğlu#CHP
CHPde gizli toplantı krizi... Kaftancıoğlu davetine katılmayan ismi görevden aldı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 03, 2023 14:08

28 Mayıs seçiminin ardından CHP'deki 'değişim' tartışmaları sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile ilgili gizli toplantı' iddiası gündeme geldi. İddiaya göre Genel Başkan olmak isteyen İmamoğlu, 18 ilçe başkanı ile gizli toplantı yaptı. CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ise o başkanları görüşmeye çağırdı, davetine katılmayan ismi görevden aldı.

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CHP'de 'değişim' tartışmaları sürerken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 15 Haziran'da Emirgan'da 18 ilçe başkanıyla gizli toplantı yaptığı iddia edildi.

Halk TV yazarı Seyhan Avşar, İBB Başkanı İmamoğlu'nun gizli görüşmesine ilişkin bilgileri aktardı.

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Seyhan Avşar'ın aktardığı bilgiler şöyle:

Değişim için kollarını sıvayan Ekrem İmamoğlu 15 Haziran'da ilçe başkanlarıyla Emirgan'da bir araya gelmiş. Kaftancıoğlu'nun bilgisi dışında yapılan bu toplantıya 18 ilçe başkanı katılmış. Partililerin iddiasına göre buluşma talebi ilçe başkanlarından gelmiş. Bu görüşmeye katılan ilçe başkanlarıyla konuştum. Başkanlar görüşmenin ana konusunun değişim olmadığını belirterek, "İlçemizin sorunlarını anlattık" diyorlar.

İlçe örgütünün sorunlarını neden Kaftancıoğlu yerine İmamoğlu ile paylaştıkları ise yoruma oldukça açık bir konu. Ancak kendisine haber verilmeden yapılan bu görüşmenin Kaftancıoğlu'nu oldukça rahatsız ettiği belirtiliyor. Bu görüşmeden iki gün sonra Kaftancıoğlu da ilçe başkanlarını Kadıköy'de bir araya topluyor.

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KAFTANCIOĞLU DAVETİNE KATILMAYAN İSMİ GÖREVDEN ALDI

Ancak bu görüşmeye CHP Beykoz İlçe Başkanı Aydın Düzgün katılmıyor. İmamoğlu'nun toplantısına katılıp Kaftancıoğlu'nun toplantısına katılmayan Düzgün, bu toplantıdan günler sonra ilçe başkanlığı görevinden alınıyor.

Kaftancıoğlu'na yakın bir isim, "Düzgün hakkında 3 yıldır devam eden şikayetler vardı. İki ilçe başkan yardımcısının şikayeti var. Toplantı yapıldı ve görevden alınmasına karar verildi" diyor. Düzgün'ün başarısız bir ilçe başkanı olduğunu da sözlerine ekliyor.

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Düzgün'ün iddiası ise oldukça vahim. Düzgün, "Delege seçimlerine önümüzdeki hafta başlayacağız. İki il başkan yardımcımız benim hakkımda şikayette bulunmuş. Ancak ilçe başkanlığı görevinden alınmam için 26 oy verilmesi lazım. 23 kişi benim görevden alınmam için imza atmış. Çoğunluk sağlanamamış. Çoğunluk sağlanmamasına rağmen beni görevden aldıklarını söyleyerek yeni bir görevlendirme yaptılar. Beni sopalayarak diğer ilçe başkanlarını dizayn etmek istiyorlar" diye konuşuyor.

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#Ekrem İmamoğlu#Canan Kaftancıoğlu#CHP

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