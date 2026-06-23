CHP’de gergin salı

Haberin Devamı

Grup Başkanı Özgür Özel dün Meclis’te A Takımı’yla bir araya geldi. Bugünkü Meclis grup toplantısıyla birlikte kurultay süreci, saha çalışmaları ile Ankara, İstanbul, İzmir ve Bursa gibi kritik merkezlerin de aralarında bulunduğu örgütlere yönelik görevden alma ve ihraç istemiyle disipline sevk kararları toplantının önemli gündem başlıklarını oluşturdu. Toplantının ardından Grup Başkanvekili olarak Murat Emir’in yöneteceği Meclis grubunda Özel’in konuşmasını yapmak üzere kürsüde olacağına ilişkin “Grup Genel Kurulu Gündemi” de paylaşıldı.

ÖZEL GRUP KÜRSÜSÜNDE

Özel’in bugün saat 13.30’da grup kürsüsünden ihraçlar ve bazı örgütlerdeki devir teslimlerde yaşananların yanı sıra kurultay sürecine ilişkin mesajlar vermesi bekleniyor. Özel’in bugün grup kürsüsünden vereceği kurultay mesajları, parti kulislerinde tartışılan yeni parti tartışmaları açısından da önem taşıyacak. Özel cephesine göre, Genel Merkez’e iletilen olağanüstü kurultaya ilişkin delege imzalarının gereği için tanınan 10 günlük süre cuma günü doluyor.

Haberin Devamı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

O tarihe kadar olumlu bir yanıt gelmemesi halinde yargı süreci işletilecek. Kulislere göre, imzacı delegeler olağanüstü kurultay kararı için “tüzük ihlali” gerekçesiyle yargıya başvuracak. Sulh hukuk mahkemesine yapılacak başvurunun kurultayı süratle toplayacak “çağrı heyeti” talebi içereceği de belirtiliyor.

PARTİ İSMİ KONUŞULMADI

Özel döneminin Parti Sözcüsü Zeynel Emre de Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, kurultay imzaları için gerekli yargı yollarına başvurulacağını söyledi. Emre, yeni parti tartışmalarını değerlendirirken yeni partinin adıyla ilgili ortaya atılan iddialar için “Bugüne kadar parti ismi falan hiç konuşmadık” dedi. “Ama şunu konuşuyoruz” diyen Emre, Anayasa, yasa, yönetmelik ve tüzüklerden kaynaklanan hakları sonuna kadar kullanıp, bütün süreçleri işlettikten sonra sonuç alınamaması halinde farklı yol ve arayışların olabileceğini de söyledi. ANKARA