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CHP'de Esenyurt krizi! Yeni başkan eski yönetimi hedef aldı: Bizi zora sokmak için atılmış bir adım

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#Ahmet Özer#Kemal Deniz Bozkurt#Esenyurt
CHPde Esenyurt krizi Yeni başkan eski yönetimi hedef aldı: Bizi zora sokmak için atılmış bir adım
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 11:23

31 Mart yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi’nden Esenyurt Belediye Başkanlığı’na seçilen Prof. Dr. Ahmet Özer mazbatasını aldı. Göreve başlayan CHP'li Ahmet Özer, yaptğı açıklamda eski yönetime sert sözlerle yüklendi. Eski yönetimden 'Kasayı boş aldık' diyen Özer, "Bu girişim iyi niyetten uzaktır" tepkisinde bulundu. Öte yandan dünkü devir teslim töreninde iki başkanın da yüzlerinin güldüğü görülmüştü.

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31 Mart seçimleri geride kalırken, Esenyurt'ta yeni bir tartışma başladı. 2019'da Kemal Deniz Bozkurt ile Esenyurt Belediyesi'ni kazanan CHP, 2024'te Ahmet Özer ile aday değişikliğine gitti. Mazbatasını alıp göreve başlayan Özer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla eski yönetime sert sözlerle yüklendi.

"İHTİYAÇ DIŞI İŞE ALIMLAR YAPILDI"

Eski yönetimin hızla işe alımlar yaptığını belirten Özer'in sosyal medyadan yaptığı paylaşım şu şekilde:

Seçim sürecindeki başarı ivmemiz görüldükten sonra eski belediye başkanı tarafından halkçı belediyecilik anlayışımıza aykırı bir şekilde, hızla ihtiyaç dışı işe alımlar başlatılmıştır. Öyle ki bu etik ve işe uygun olmayan alımlar seçim sonuçlarının belli olduğu 31 Mart'tan sonra da devam etmiştir.

CHPde Esenyurt krizi Yeni başkan eski yönetimi hedef aldı: Bizi zora sokmak için atılmış bir adım

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"KASITLI BİR DURUM"

Değerli Esenyurt halkı; biz seçim öncesi verdiğimiz “kimsenin ekmeği ile oynamayacağız” sözümüzün arkasındayız. Ancak bu kasıtlı durum kesinlikle bu kapsam içinde değildir.

CHPde Esenyurt krizi Yeni başkan eski yönetimi hedef aldı: Bizi zora sokmak için atılmış bir adım

"YENİ YÖNETİMİ ZORA SOKMAK İÇİN ATILMIŞ BİR ADIMDIR"

Bilinmelidir ki bu girişim iyi niyetten uzaktır, boş bir kasa ile devraldığımız belediyemize ve Esenyurtumuza zarar vermektedir. Kasıtlı bir anlayışla alınan bu yeni işe alımlar yeni yönetimi zora sokmak için atılmış bir adımdır. Dolayısıyla usûl ve esasa uygun olmayan bir anlayışla işe alınanların iş akdi hukuka uygun olarak feshedilmek zorunda kalınmıştır.

Öte yandan Ahmet Özer, dünkü devir teslim töreni sonrası sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Önceki dönem Belediye Başkanı Sayın Kemal Deniz Bozkurt’a, bugüne kadar Esenyurt’a olan katkıları için teşekkür ediyorum." demişti.

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#Ahmet Özer#Kemal Deniz Bozkurt#Esenyurt

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