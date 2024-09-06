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CHP’de dış politika zirvesi

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Özel#Dış Politika#CHP
CHP’de dış politika zirvesi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 06, 2024 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Dış Politika Danışma Kurulu Toplantısı’na başkanlık etti.

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CHP Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantıya, eski genel başkanlardan Murat Karayalçın ile Hikmet Çetin, emekli Büyükelçi Osman Korutürk, Hukukçu Rıza Türmen, Emekli Büyükelçiler Onur Öymen ve Faruk Loğoğlu, CHP Genel Başkan Yardımcısı İlhan Uzgel, CHP Milletvekilleri Namık Tan, Yankı Bağcıoğlu ve Hukukçu Prof. Dr. Hüseyin Pazarcı da katıldı.

CHP’nin üç gün sürecek Tüzük Kurultayı da bugün başladı. Tüzük Hazırlık Komisyonu dün son kez Genel Merkez’de toplandı. Tüzük taslak metni komisyon üyeleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

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#Özgür Özel#Dış Politika#CHP

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