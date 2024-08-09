CHP’de devir teslim

Haberin Devamı

Törende konuşan Nazlıaka, 4 yıl önce çıktıkları yolda çetin bir mücadele verdiklerini, eşit temsil ve fermuar sistemi istediklerini belirterek, “İnanıyorum ki Asu Başkanla, ekibiyle, kadın kollarımızla birlikte yapılacak olan tüzük kurultayımızda bunu hayata geçireceğiz. Eşit temsil ve fermuar sistemi de bir haktır diyoruz. Bunu hayata geçirmek de partimize yakışır diyoruz” dedi. Asu Kaya ise mücadeleyi teslim aldığı noktadan ileri taşıyacağını vurgulayıp “Partimizin önceki dönemdeki tüm başkanlarımızın tecrübeleriyle dayanışmamız daha da güçlenecek ve büyüyecek” diye konuştu.