×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP’de devir teslim

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Asu Kaya#Aylin Nazlıaka
CHP’de devir teslim
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 09, 2024 07:00

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı seçilen Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, parti genel merkezinde düzenlenen törenle Aylin Nazlıaka’dan görevi devraldı.

Haberin Devamı

Törende konuşan Nazlıaka, 4 yıl önce çıktıkları yolda çetin bir mücadele verdiklerini, eşit temsil ve fermuar sistemi istediklerini belirterek, “İnanıyorum ki Asu Başkanla, ekibiyle, kadın kollarımızla birlikte yapılacak olan tüzük kurultayımızda bunu hayata geçireceğiz. Eşit temsil ve fermuar sistemi de bir haktır diyoruz. Bunu hayata geçirmek de partimize yakışır diyoruz” dedi. Asu Kaya ise mücadeleyi teslim aldığı noktadan ileri taşıyacağını vurgulayıp “Partimizin önceki dönemdeki tüm başkanlarımızın tecrübeleriyle dayanışmamız daha da güçlenecek ve büyüyecek” diye konuştu.

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Asu Kaya#Aylin Nazlıaka

BAKMADAN GEÇME!