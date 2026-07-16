CHP'de deprem: 8 il başkanı daha görevden alındı

Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 17:33
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 8 ilde il başkanlarının, yönetim kurulları ve disiplin kurullarıyla birlikte görevden alındığını duyurdu.
CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin teşkilat yapısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Sarı yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi;
"8 ilimizde il başkanımız yönetimleriyle beraber ve disiplin kurulları ile beraber görevden alınmıştır. Daha önce görevden alınan 7 ile atama yaptık.
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Konya ve Tokat il başkanları tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi."
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