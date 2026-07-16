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CHP'de deprem: 8 il başkanı daha görevden alındı

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#CHP#Görevden Alma#Ankara
CHPde deprem: 8 il başkanı daha görevden alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 16, 2026 17:33

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, 8 ilde il başkanlarının, yönetim kurulları ve disiplin kurullarıyla birlikte görevden alındığını duyurdu.

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CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin teşkilat yapısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarı yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"8 ilimizde il başkanımız yönetimleriyle beraber ve disiplin kurulları ile beraber görevden alınmıştır. Daha önce görevden alınan 7 ile atama yaptık.

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Konya ve Tokat il başkanları tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi."

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#CHP#Görevden Alma#Ankara

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