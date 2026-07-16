CHP'de deprem: 8 il başkanı daha görevden alındı

Haberin Devamı

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, partisinin teşkilat yapısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sarı yapmış olduğu açıklamada şu ifadelere yer verdi;

"8 ilimizde il başkanımız yönetimleriyle beraber ve disiplin kurulları ile beraber görevden alınmıştır. Daha önce görevden alınan 7 ile atama yaptık.

Haberlerimizi Google’da Takip Edin En güncel haberlere ve son dakika gelişmelerine Google üzerinden anında ulaşmak için bizi favorilerinize ekleyin. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Konya ve Tokat il başkanları tedbirli olarak kesin ihraç talebiyle Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk edildi."

Ayrıntılar Geliyor...