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‘CHP’de demokrasi olsaydı ayrılmazdım’

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#Memleket Partisi#Muharrem İnce#Mersin
‘CHP’de demokrasi olsaydı ayrılmazdım’
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 07:00

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum. Bizde adayı üyeler seçiyor. Diğer partiler gibi değil. Bu bir cesaret işidir. CHP’de böyle olsaydı eğer ben partiden ayrılmazdım. Yani demokrasi olsaydı ben CHP’den ayrılmazdım" dedi.

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Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Mersin’de yaptığı konuşmada CHP’yi ve 6’lı masayı şu sözlerle eleştirdi: “Ben oradan milletin lehine bir iş çıkacağına inanmıyorum. Erdoğan yorgun, Erdoğan ortak akıldan uzak, Erdoğan’ın etrafını yalakalar sarmış. Oradan hayır gelmez. 6’lı masa da artık kısır günü mü, altın günü mü, dolma günü mü bilmiyorum. Belki de bu muhalefet değişmeden bu iktidarı değiştirmek zor. Belki de biz onun için ne sağdan ne soldan, Atatürk’ün yolundan diyoruz. Cumhurbaşkanı adayı olmak istiyorum. Bizde adayı üyeler seçiyor. Diğer partiler gibi değil. Bu bir cesaret işidir. CHP’de böyle olsaydı eğer ben partiden ayrılmazdım. Yani demokrasi olsaydı ben CHP’den ayrılmazdım. Genel başkanı üyeler seçsin deselerdi herhalde ben olmuştum çoktan, ayrılmama da gerek kalmamıştı. Tribünler beni alkışlıyordu, sahadaki bin 200 kişi beni seçmiyordu. İşte bu Türkiye’de demokrasiye örnek. Üyeler seçiyor genel başkanı, üyeler seçiyor cumhurbaşkanını.”

 

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#Memleket Partisi#Muharrem İnce#Mersin

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