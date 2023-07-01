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CHP'de 'değişim' tartışması büyüyor... Erdoğan Toprak'tan tepki: Niye o gün çıkıp söylemedin

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#CHP#Değişim#Erdoğan Toprak
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 14:20

CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, parti içindeki değişim tartışmalarını eleştirdi. Toprak, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a tepki göstererek "Sen de o kurulun üyesiydin, niye o gün çıkıp bunu söylemedin" dedi. Toprak, "Geçmişi bırakarak, geleceği nasıl kurtaracağız ona bakmalıyız" ifadelerini kullandı.

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CHP İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak, bir internet sitesine verdiği röportajda değişim tartışmalarını eleştirdi. Toprak, "Değişim kelimesi güzeldir ancak bunların altını doldurmazsanız slogandan öteye gidemezsiniz" dedi.

"GELECEĞİ NASIL KURTARACAĞIZ, ONA BAKMALIYIZ"

Toprak, partide köklü bir reforma ihtiyaç olduğunu söyleyen CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'a tepki göstererek "Bugün niye söylüyorsun? O gün çıkıp "Ben bu listelere evet diyemem" diyebilirdiniz. Yani o gün onu söylemiyorsun, bugün söylüyorsun. Onun için geçmişi bırakarak, geleceği nasıl kurtaracağız ona bakmalıyız" ifadelerini kullandı.

Erdoğan Toprak, "Çıkıp Kemal Bey gitsin diyorlar ama gelecek kişiye politikaları belli değil." ifadelerini kullandı. CHP'li Toprak, "Hatalar elbette vardır, hatalar da kullanılmalı. Ama o gün bugün değil." şeklinde konuştu.

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GÜRSEL TEKİN: DEĞİŞİM DERKEN PARTİYİ BÖLMEYELİM

CHP eski milletvekili Gürsel Tekin ise "değişim rüzgarları estirip didişme sürecini yaşamak ve ardından ayrışım noktasına geldiğini görmek çok üzücü. Geçmişte bu durum beraberinde bölünmeyi getirdi. Değişim derken partiyi bölmeyelim" ifadeleriyle değişim tartışmalarını eleştirdi.

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#CHP#Değişim#Erdoğan Toprak

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