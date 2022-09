CHP’de değişim kampı

Haberin Devamı

YAZ tatilini sahada geçiren CHP bugün İzmir-Seferihisar’da kampa giriyor. Yeni yasama dönemine hazırlık amaçlı, pazar gününe kadar sürecek kampta ekonomi, dış politika ve seçim güvenliği ile seçmen listeleri konularında sunumlar yapılacak. Sunumlarda, enflasyon, işsizlik ve borsadaki son gelişmelerlerin yanı sıra iktidarın ilan ettiği sosyal konut projesi ile Şanghay İşbirliği Örgütü’ne üyelik talebi gündem başlıkları olacak.

6’LI MASA UYARISI

Kamptaki sıcak gündem başlıklarından birinin de 6’lı masa süreciyle ilgili gelişmelerin olması bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun özellikle, 2 Ekim’de kendisinin ev sahipliğindeki 6’lı masa buluşması öncesinde sıkıntı yaratabilecek açıklamalardan kaçınılması konusunda uyarılarda bulunacağı belirtiliyor.

BEKLENTİ ÜÇ YILDA DEĞİŞTİ

Kampta önde gelen marka uzmanlarından Serhan Ok da milletvekillerine, “Değişimin önündeki bariyerleri kaldırmak” konulu bir sunum yapacak. Milletvekillerine kampın yarınki bölümünde “değişim tüyoları” verecek Ok’un, seçmenin ideal lidere ilişkin beklentisindeki değişime ilişkin bir süre önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti. Ok, Türk insanının şu anda ‘karizmatik lider’ beklentisinde olmadığını belirterek, “İdeal lidere dair beklentinin ‘güç’ değerinden ‘iyilik’ değerine 3 yıl gibi kısa bir süre içinde evrildiğini” belirtti. Ok, bu değişimin gerekçesini de Hürriyet’e şöyle açıkladı:

SEÇMEN TERK EDİLMİŞ HİSSEDİYOR

“Seçmen aslında şu anda kendisini bir çukurda, kuyunun içinde, biraz terk edilmiş, biraz yalnızlaşmış, biraz göz ardı edilmiş gibi hissediyor. Bu nedenle de birinin ona el uzatmasını, yardımcı olmasını istiyor. Mevcut ekonomik koşullar, mülteci sorunu, pandemi döneminin psikolojik etkileri... Çünkü sosyalleşme vardı, o da pandemi döneminde azaldı, bunun da etkisi olabilir. İyilik, dürüstlük gibi değerlerin önemi artmış durumda. O nedenle seçmenin önceki lider beklentisi ile şu andaki beklentisi birbirinden farklılaşmış durumda.”

İŞİN ÖZÜNDE İLETİŞİM VAR

“Bir şeyi değiştirmek istediğimizde esasen önce bununla ilgili eski alışkanlıklarımız devreye girer, önce onların değişmesi gerekir” diyen Ok, partilerin siyasal iletişimine ilişkin de “Geçmişe göre çok daha profesyonel bir şekilde yürütülüyor. Seçmenin ne dediğine kulak kabartılıyor, bu kritik bir şey. İletişim sonuçta bu işin özünde olan bir şey. Siyasal iletişim de vaatlerden oluşuyor, o nedenle çok iyi iletişim yapmak gerekiyor. Otomatik olarak iyi iletişim yapan da insanlar tarafından tercih ediliyor” değerlendirmesinde bulundu.

SELVİ HANIM’DAN ÇAY DAVETİ

İsteyen milletvekillerinin aileleriyle birlikte katılacakları kampta, Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu da eşlere çay daveti verecek.