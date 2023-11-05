CHP’de büyük kurultay... Özel: Bizde hançer de yok hançerleyecek de

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Özel, kurultay konuşmasında özetle şunları söyledi:

"Sayın Genel Başkanım en iyi siz bilirsiniz ki ne partide ne partililerde hançer olmaz ama bizim partimizde kılıç da olmaz. Seçimlere iki gün kala atadığınız, önce Atatürk’e sonra son genel başkanımız size olmadık laflar eden kadını, sizin ‘bir arkadaşıma sordum’ dediğiniz kişi Hasan Cengiz çıktı. Bu kişi geçtiğimiz günlerde Genel Başkanımıza bir kılıç getirmiş. Bunu da şöyle paylaşmış, ‘değişimciler için kılıçlar çekildi’. Lafım Sayın Genel Başkan’a olamaz ama CHP’de danışmanım diyen ama profil resminde Tayyip Erdoğan olan, değişim diyenlere kılıç çekenlerin alnını karışlarım.

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İKİNCİLİKLERE İTİRAZIM VAR

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisinin ikinciliklerle yetinmesine itirazım var. Biz 6 okumuzdan mahçup olmayacak, sokaktan, meydandan korkmayacak, örgütü bataklık olarak görmeyecek bir parti anlayışına hızla evrilmek zorundayız. Kaybedilen seçim sonucunda hiçbir şey olmamış gibi davranılmasına, özeleştiri yapılmamasına, bu yenilginin sorumluluğunun alınmamasına karşı çıkanlarız. Bu, boynu bükük bıraktıklarımızdan helallik isteme yolculuğudur. Vefa tartışmasıdır gidiyor. Vefa, Genel Başkan PM listesi yaparken, belediyelerde karar verecekken gösterilmez, eğer bir vefa olacaksa genel başkanımız görevini bıraktıktan sonra gösterilir.

ERDOĞAN’I GEÇECEK LİDER

Ben size Erdoğan’ın karşısına dikilecek değil, onu arkada bırakacak bir lider seçmenizi öneriyorum. Sen onun dokunamadığı bütün partilerin yoksuluna dokunabilirsen orada halkın iktidarı var. Biz partiyi daha iyi yöneteceğimizi iddia ediyoruz. Partiyi, seçilecek genel başkanı sınırlayıp, denetleyebilen açık şeffaf karar kanallarıyla yöneteceğiz. Bu ülkeyi bu parti yönetir dedirtecek, katılımcılığın müjdesini veriyorum. Dijital demokratik katılım. Cep telefonlarındaki uygulama üzerinden üyelerin, delegenin parti politikalarıyla ilgili görüşleri yönetime ulaşacak.

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HESABI KİM ÖDEYECEK

Bugün yeni bir genel başkan seçmeye değil, yeni bir hikâyeye başlayıp Türkiye siyasetini yeniden şekillendirmek için buradayız. Seçimin kaybedilmesinin hesabının ödenmesine gelince; hesabı ne Kemal Bey ne Özgür Özel ne eski ne bugünkü yönetimler ödüyor, hesabı bu ülkenin gençleri, kadınları, herkes ödüyor. Sokak CHP’nin iktidarını, değişim, büyük devrim istiyor, sizden onun için destek istiyoruz.

SAĞCI DANIŞMANLAR KATI

Ben iktidara gelince o kılıçcı danışman da, diğerleri de gidecek. Sağcı danışmanların o katı boşalacak. O katta 12 oda var. Orada 12 sekreter olacak. İl, ilçe başkanı Ankara’ya gelince o 12 ofis, örgütün odaları olacak.”

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VALLAHİ BİZ YOKTUK

- Özgür Özel “39 vekil verilirken vallahi biz yoktuk, gizli protokol yapılırken vallahi biz yoktuk. Bizim arkadaşlarımız diyor ki ‘değişim bizden başlayacak’, o nedenle geçmiş dönemde görev almış hiçbir arkadaşım olmayacak, örgüt olacak” dedi.

KILIÇDAROĞLU: KEŞKE YÜZÜME SÖYLESEYDİN

- CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel’in kendisini hedef alan eleştirilerini şöyle yanıtladı: “PM’de kimsenin sözünü kesmeden dinlerim, keşke burada anlattıklarını uzun süre beraber çalışırken yüzüme karşı söyleseydin. Orada ‘evet’ diyeceksin burada ‘hayır’, olmaz olmaz” dedi. Adaylık konuşması yapmayan ancak Özel’in sözleriyle ilgili yanıt hakkını kullanan Kılıçdaroğlu, “Yurtdışı gezilere neden gittiğimi öğrenemediyse ve hâlâ partide görev yapıyorsa beni dinlemiyor demektir. Bu hâlâ kısır politik tartışma konusu oluyorsa o arkadaşlar ülkeyi değiştiremezler de dönüştüremezler de.” (ANKARA)

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PANKART YARIŞI

Tribünlerde hem Kılıçdaroğlu’na hem de Özel’e büyük destek vardı. Her iki taraf da dövizler, atkılar ve pankartlarla adaylara destek verdi.