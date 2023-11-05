CHP’de büyük kurultay... CHP ilk turda ‘Özel’ dedi

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Tansiyonun sık sık yükselmesi nedeniyle nefes nefese geçen kurultayda genel başkan seçimi ilk turda gerçekleşmedi. Büyük heyecanla takip edilen ilk turda Özel 682, Kılıçdaroğlu 664 oy aldı. Bin 366 delegenin oy kullandığı seçimde 18 oy geçersiz olurken, 2 de boş oy kullanıldı. Özel, salt çoğunluk aranan ilk turda seçimi iki oyla kazanamadı.

KILIÇDAROĞLU ÇEKİLECEK İDDİASI

İlk tur sonuçlarının ardından seçimlerde ikinci tura geçildi. Gece yarısı ikinci tur için sandıklar bir kez daha kurulurken, oylama ve sayım işlemleri gecenin geç saatlerine kadar sürdü. İlk tur sonucunun ardından ise kurultay salonunu dolduran Özel’in destekçileri dev pankartlar açıp, slogan ve şarkılarla zafer kutlamaları yaptı. Kılıçdaroğlu’nun ilk turdan sonra çekilebileceği iddiaları kurultay kulislerinde sıkça dile getirildi. Gazetemiz baskıya hazırlandığı saatlerde ikinci tur oy ve sayımı sürüyordu.