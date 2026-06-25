CHP’de bu kez Özel ekibi yargıya gidiyor

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CHP Grup Başkanı Özgür Özel ekibi, ilk dava başvurusunu PM’den 27 üyenin istifasıyla ilgili yapıyor. Bu hafta içinde beklenen başvuruyla 27 istifayla karar yeter sayısının yanı sıra toplantı yeter sayısını da kaybeden PM’nin fiilen düştüğü belirtilerek, PM’nin düştüğünün tescili istenecek. CHP tüzüğüne göre, toplantı yeter sayısı düşen PM’nin yenilenmesi için süratle olağanüstü kurultay yapılması gerekiyor. Özel ekibi, mahkemeden bu yönde alınacak olası kararla gündeme gelecek olağanüstü kurultayda sadece PM üyelikleri için değil genel başkan seçimi de yapılmasını zorlayacak. Tüzüğün, PM üyelerinin seçimi için toplanacak kurultayın yeterli sayıda delege imzasıyla da genel başkan seçimine olanak verdiği belirtiliyor.

KURULTAY DAVASI

Özel ekibi, “kurultay” davasına da hazırlanıyor. Bunun için de, 833 delege imzasıyla Genel Merkez’e iletilen olağanüstü kurultay talebiyle ilgili yönetimin kararını bekliyor. Ancak, Genel Başkan Kılıçdaroğlu yönetimi sürpriz bir hamleyle olağan kurultay sürecini başlatma kararı aldı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı, “Eylülün ilk haftasında olağan kongre sürecini başlatıyoruz” dedi.

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ÇAĞRI HEYETİ

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Kılıçdaroğlu yönetiminin, “butlan” kararıyla getirilen “tedbir” nedeniyle olağanüstü kurultay yapılamayacağı yönünde karar bildirmesi de beklenirken, Özel ekibi de bu karara karşı sulh hukuk mahkemesine başvuracak. Tedbir kararının olağanüstü kurultay yapılmasına bir engel oluşturmadığı savunularak, mahkemeden de bir “çağrı heyeti” görevlendirmesiyle olağanüstü kurultay kararı talep edilecek. Özel ekibine göre delege imzalarıyla ilgili tanınan süre yarın sona eriyor. Genel Merkez’in bu sürede kararını bildirmesi halinde olağanüstü kurultay için dava başvurusunun da önümüzdeki hafta yapılacağı belirtiliyor. Öte yandan TBMM Genel Kurulu’nda, Sayıştaş Başkanı seçimi için gizli oylamaya CHP katılmadı.

YILIN BASIN FOTOĞRAFLARI ÖDÜL TÖRENİ’NE KATILDI

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, dün akşam Türkiye Foto Muhabirleri Derneği’nin Yılın Basın Fotoğrafları Ödül Töreni’ne katıldı. Özel, haber fotoğrafı kategorisinde birinci olan Orkun Emre Küçükerbaş’a ödülünü takdim etti. Küçükerbaş, hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in cenazesinde Özel’i çektiği fotoğrafla ödülü kazandı. Özel, Dernek Başkanı Rıza Özel’le birlikte ödüllü fotoğrafların sergisini gezdi.

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İL BAŞKANLARINDAN ORTAK BİLDİRİ

CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultay öncesinde seçilen 74 il başkanı ve 81 ilden örgüt temsilcileri ortak bildiri yayımladı. Bildiride, mutlak butlan kararının ardından atanan yönetimin görevden aldığı isimler de yer aldı. 74 il başkanı ve 81 ilden örgüt temsilcileri Genel Merkez yönetimine seslenerek, “Görevden almalarınızı, ihraçlarınızı tanımıyoruz. Korkmuyoruz, yılmıyoruz, boyun eğmiyoruz. Olağanüstü kurultay istiyoruz. Dayanışmamızı ve kararlılığımızı teslim alamayacaksınız. CHP örgütü yenilmez. CHP örgütü unutmaz” dedi.