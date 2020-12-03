CHP’de bir taciz iddiası daha

8 Temmuz 2020 tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir dilekçe ile başvuran CHP’li D.A. isimli kadın, o dönem CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı olan G.Ö.A.’nın, mart ayında kendisini zorla öptüğünü ve fiziksel temasa zorladığını iddia etti. Olayın ardından partili D.A., 6 kadın arkadaşı ile birlikte partiden istifa etti. Savcılık tarafından ifadesi alınan G.Ö.A. suçlamayı kabul etmedi.