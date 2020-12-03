CHP’de bir taciz iddiası daha
CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz’ün bir kadına cinsel tacizden tutuklanmasının ardından, eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A. hakkında da 20 yaşındaki partili D.A.’ya tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
8 Temmuz 2020 tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir dilekçe ile başvuran CHP’li D.A. isimli kadın, o dönem CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı olan G.Ö.A.’nın, mart ayında kendisini zorla öptüğünü ve fiziksel temasa zorladığını iddia etti. Olayın ardından partili D.A., 6 kadın arkadaşı ile birlikte partiden istifa etti. Savcılık tarafından ifadesi alınan G.Ö.A. suçlamayı kabul etmedi.
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