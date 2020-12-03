MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCHP’de bir taciz iddiası daha
GeriGündem CHP’de bir taciz iddiası daha
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Aziz ÖZEN / İSTANBUL
Haber Giriş: 03.12.2020 - 07:00 | Son Güncelleme:

CHP’de bir taciz iddiası daha

Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
CHP’de bir taciz iddiası daha
Abone Olgoogle-news

CHP Maltepe İlçe Başkan Yardımcısı Umut Karagöz’ün bir kadına cinsel tacizden tutuklanmasının ardından, eski CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı G.Ö.A. hakkında da 20 yaşındaki partili D.A.’ya tacizde bulunduğu iddiasıyla soruşturma başlatıldı.

8 Temmuz 2020 tarihinde Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’na bir dilekçe ile başvuran CHP’li D.A. isimli kadın, o dönem CHP Ümraniye Gençlik Kolları Başkanı olan G.Ö.A.’nın, mart ayında kendisini zorla öptüğünü ve fiziksel temasa zorladığını iddia etti. Olayın ardından partili D.A., 6 kadın arkadaşı ile birlikte partiden istifa etti. Savcılık tarafından ifadesi alınan G.Ö.A. suçlamayı kabul etmedi. 

False
Aziz Özen
Aziz Özen
azizozen@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle