CHP’de bir hareket daha

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Seçim sonuçlarının karıştırdığı CHP’de bir grup daha “değişim” için harekete geçti. Eski Genel Başkan Altan Öymen’in yeğeni eski PM üyelerinden Örsan Öymen’in öncülük ettiği “İlke ve Demokrasi Hareketi”, yayınladığı ilk bildirisinde, “Önce CHP’de devrim olmalı” mesajını verdi.

13 YILDA 12 SEÇİM KAYBEDİLDİ

Eski Devlet Bakanı Algan Hacaloğlu, eski CHP Milletvekilleri Necla Arat, Nur Serter ile Dilek Akagün Yılmaz, Prof. Tolga Yarman, Utkan Güneş ve emekli Amiral Türker Ertürk’ün destek verdiği sosyal medya üzerinden imzaya açılan bildiride, 13 yılda 12 seçimin kaybedildiğine, muhalefetin Kemal Kılıçdaroğlu ile oyunu artırmadığına dikkat çekildi. Oy kaybının temel nedenlerinden birinin de parti içi demokrasi mekanizmasının işletilmemesi ve partinin kurumsal kimliğinden uzaklaşılması gösterilen bildiride şöyle denildi:

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TEMEL İLKELER BERTARAF EDİLDİ

“Seçim sonuçları ne yazık ki CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu açısından başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Başta laiklik olmak üzere bazı temel ilkeler parti yönetimi tarafından bertaraf edilmiştir. Halkçılık, devletçilik, sosyal demokrasi ve demokratik solculuk ilkeleri söylemde kalmıştır. Mahalle kongrelerine, partinin kurumsal kimliğine ve ilkelerine sahip çıkan herkes katılmalı, bu ilkeleri benimseyen üyeler kongrelerde aday olmalı, bu doğrultuda listeler çıkarılmalıdır. CHP’de devrim gerçekleşmeden, Türkiye’de devrimin gerçekleşmesi olanaklı değildir.”