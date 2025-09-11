CHP’de Beykoz sancısı

Haberin Devamı

Uğur Gökdemir, Facebook hesabından yaptığı paylaşımda hakkında açılan davalarda partililer tarafından yalnız bırakıldığını savundu: “Her akşam haberlerde yer alırken, omuz omuza vermemiz gereken bu yolda kendimi sahipsiz hissettim. Tüm bu yaşananlara rağmen partime ve mücadele arkadaşlarıma hiçbir kırgınlık taşımıyor, bugüne kadar birlikte yürüdüğüm herkese teşekkür ediyorum. Ama artık bu şartlarda CHP üyeliğimi sürdürmenin doğru olmayacağına karar verdim. Bugün itibarıyla partimden istifa ediyorum. Bundan sonra Beykoz halkının hakkını, hukukunu ve çıkarlarını bağımsız bir meclis üyesi olarak savunmaya devam edeceğim. Halkımız için mücadelem sürecek.”

Murat Uzun da Facebook’taki hesabından yaptığı paylaşımda CHP’den istifa ettiğini duyurdu. Uzun, şu ifadeleri kullandı: “Ancak ne yazık ki Cumhuriyet Halk Partisi Beykoz İlçe Başkanı Mahir Tastan ve yönetimi, meclis grubunu bir araya getirmek yerine sürekli ayrıştırıcı, bölücü ve parçalayarak zayıflatıcı bir tutum izlemiştir. Meclis üyelerinin birlik içinde çalışması gerekirken, ilçe başkanı ve yönetimi arka planda bazı meclis üyeleriyle gizli işbirlikleri yaparak grubu bölmüş, ortak aklı ve dayanışmayı yok etmiştir.” Nevzat Cebeci de Facebook hesabından yaptığı açıklamayla parti üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu.

ÇOĞUNLUĞU KAYBETTİ

Beykoz Belediye Meclisi’nde CHP, 4 meclis üyesinin istifa etmesiyle çoğunluğu kaybetti. 31 Mart 2024 seçimlerinde Beykoz Belediye Meclisinde CHP 18, AK Parti 11, MHP 2 meclis üyeliği kazanmıştı. İstifalarla CHP’nin meclis üye sayısı 14’e düşmüş oldu.