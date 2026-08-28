CHP’de baskın kurultay hazırlığı mı

Haberlerimizi Google’da Takip Edin Gelişmelerden anında haberdar olun. Google’da tercih edilen

kaynak olarak ekleyin

Haberin Devamı

Özgür Özel ve ekibi Yeni Parti’yi kurup ayrılırken, Parti Meclisi’nin (PM) Selin Sayek Böke, Gül Çiftçi, Aylin Nazlıaka gibi partinin etkin yüzlerinin de aralarında yer aldığı milletvekili olmayan üyeleri CHP’de kaldı. Özel ve Ekrem İmamoğlu’na çok yakın bu isimlerin geride kalması o ilk günlerde bir çok kişiyi şaşırttı. Ancak, sonra anlaşıldı ki, bu isimler, “mutlak butlan” davasının Yargıtay sürecine yönelik bir önlem amacıyla “butlan nöbetçileri” olarak geride kalmışlardı. Kulislerde de, adli tatil sonrası eylülde yeniden işbaşı yapacak Yargıtay’ın CHP’de yönetim değişikliğiyle sonuçlanan “tedbir” kararını ortadan kaldırması halinde CHP’de bir kez daha yönetim değişecek, bu durumda da partideki resmi muhataplığın geride kalan isimlere geçeceği konuşuluyordu.



ÖZEL’İN PM’SİNDEN 3 KİŞİ KALDI

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu yönetimi de, zaten başından beri kendi aralarında “Truva atı” diye de niteledikleri bu geride kalanlar için, adli tatilin sona ereceği 1 Eylül’ün hemen öncesinde harekete geçti. Önceki günkü MYK ve PM toplantılarında da düğmeye basıldı.

Kılıçdaroğlu, hazırladığı 52 kişilik ihraç listesini MYK’nın ardından toplanan PM’ye getirdi. 3 isim dışında liste PM’den onay aldı. Necati Yağcı, Erbil Aydınlık ve Ali Narin itirazlar üzerinde listeden çıkarılırken, 49 isim “tedbirli” olarak kesin ihraç istemiyle Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildi. “Tedbirli” olarak disipline sevk edilmeleri ise disiplin kurulu kararı çıkana kadar bu isimlerin parti üyeliklerini de geçici olarak askıya alıyor.

Aslında bu isimlerden 27’si, bölünme sürecinde PM üyeliklerinden istifa etmişler, ancak CHP yönetimi o günlerde, “istifaların muhatabının kendileri değil butlan kararını veren mahkeme olduğunu” söyleyerek süreci askıda bırakmıştı. Kılıçdaroğlu yönetiminin bu hamlesinin arka planına ilişkin kulislerde, “Yargıtay’ın olası ‘tedbir’ ya da ‘butlan’ kararı öncesinde ‘yol temizliği’ yorumları öne çıkarken, bu hamleyi, “baskın bir kurultay hazırlığı” olarak okuyanlar da bulunuyor.

KILIÇDAROĞLU BİR KEZ DAHA ŞANSINI DENEYEBİLİR

Haberin Devamı

İhraç kararlarının ardından CHP çevrelerinde şu değerlendirmeler öne çıkıyor: “Kemal Bey’in partiyi bu haliyle uzun süre götürmesi zor görünüyor. İl başkanları toplantısında bazı başkanların sahadan yansıttıkları da bunun işaretlerini veriyor. Bu arada önemli bir gelişme de oldu. İhraç kararlarının alındığı gün ‘butlan’ davasının davacılarından üçü temyiz başvurularını geri çekti. Sadece Lütfü Savaş’ın temyizi kaldı. Bu temyiz talebi de geri çekilir ve Yargıtay da buna göre ‘benim yapabileceğim bir şey yok’ mealinde bir karar alırsa, kurultayın önünde bir engel kalmaz. Kemal Bey de süratle bir baskın kurultay kararı alıp, 38. kurultay delegeleriyle partiyi bir ay içinde olağanüstü kurultaya götürebilir.

DELEGE HESABI

Haberin Devamı

O kurultayı kaybetmişti ama şansını bir kez daha denemek isteyebilir. Zira, yapılacak bu kurultayda önceki yargı kararları nedeniyle İstanbul, Bursa ve Erzurum gibi ‘butlan’ davalarına konu olan illerin delegeleri oy kullanamayacak. Özel’e oy veren delegelerden ayrılanlar oldu, doğal delege konumundaki milletvekilleri ayrıldı, PM üyeleri ise tedbirli olarak disipline sevk edildikleri için oy kullanamayacaklar. O kurultayda kendisine oy verenler ise bir yere gitmedi. Kalan 700-800 delegeyle kurultayı yapıp kazanabilir. Kazandığında da partiyi istediği gibi dizayn edebilir. Bir süre sonra da olağan kurultay kararı alıp süreci başlatır.

BAŞKA ADAY ÇIKARSA

Haberin Devamı

Ama bu kurultay muhtemelen önümüzdeki yıla sarkacağından, bu süreyi nispeten sakin geçirebilir. Bütün bunlar normal koşullarda gerçekleşebilecek senaryolar.

Ancak Oğuz Kaan Salıcı, Gürsel Tekin, Gürsel Erol, Ali Öztunç, Muharrem İnce gibi isimlerin varlığı düşünülürse, süreci zora sokabilecek işler de gelişebilir. Örneğin, bu isimlerden biri ya da bir kaçı olağanüstü kurultayda karşısına aday olarak çıkabilir, bu isimlerden biri seçimi de kazanabilir. Kazanamasalar bile kurulacak ittifaklarla Kemal Bey’in PM listesinde önemli gedikler açıp yönetimine ortak olabilirler.”