CHP’de başkanlık için kadınlar düellosu

Muharrem İnce’nin ayrılık haberlerinin ardından yapılacak PM’de, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun birlik mesajı vermesi bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarını belirlerken de partiden ayrılığı önleyecek bazı isimleri görevlendireceği belirtiliyor.

KURMAYLARINI AÇIKLAYACAK

CHP’nin 37. olağan kurultayında partinin 60 kişilik yönetimi yeniden belirlenmişti. Genel Merkez’den PM için yapılan çağrı metninde tek gündem maddesi “Genel Başkan Sunuşu” olarak görülüyor. Toplantı öncesinde Kılıçdaroğlu ve PM üyeleri Anıtkabir’i ziyaret edecek.

Kılıçdaroğlu, ilk PM toplantısının ardından kurmaylarını da belirleyecek. Kılıçdaroğlu’nun, Merkez Yönetim Kurulu’nu (MYK) ataması ve yarın da isimleri açıklaması bekleniyor. Kılıçdaroğlu’nun kurmaylarını belirlerken İnce’nin ayrılık hareketini de göz önünde bulundurarak, CHP’den kopuşun önüne geçecek bazı isimleri görevlendireceği belirtiliyor.

KADIN KOLLARI BAŞKANI BELİRLENECEK

CHP, PM’nin ardından yarın Kadın Kolları Genel Başkanlığı için de yarış olacak. Kadın Kolları Genel Başkanlığı için yarışın mevcut başkan Fatma Köse ile partiden ihraç edildikten sonra affedilen ve son kurultayda PM’ye seçilen Aylin Nazlıaka arasında geçmesi bekleniyor.