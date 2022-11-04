Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

CHP’de başkanların adaylık yolu kapanıyor

Güncelleme Tarihi:

#CHP#Kılıçdaroğlu#Ekrem İmamoğlu
CHP’de başkanların adaylık yolu kapanıyor
Turan Yılmaz
Oluşturulma Tarihi: Kasım 04, 2022 07:00

Kılıçdaroğlu’nun, “Herkes görev süresini tamamlayacak” talimatı uyarınca yönetimden belediye başkanlarına “milletvekili adaylığı için görevlerinden ayrılmamaları” uyarıları geliyor. Bu durum “İmamoğlu ve Yavaş için adaylık yolu kapanır mı” sorusunu gündeme getirdi.

Haberin Devamı

CHP, “Sıradan seçim değil ülke için yol ayrımı” dediği seçimlere ilişkin kritik kararlar alıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, belediye başkanlarının seçimlerde milletvekili adaylığı için görevlerinden ayrılmalarını istemiyor. Partinin yerel yönetimler başkanlığı da belediye başkanlarına adaylık için görevlerinden ayrılmamaları yönünde uyarılar iletmeye başladı. Bu gelişme adları cumhurbaşkanlığı adaylığı için geçen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın durumunu gündeme getirdi. Parti kaynakları şu değerlendirmeyi yaptı:

ADAYLIK İSTİFASI YOK

“Genel Başkan bu konuda çok kararlı. Başkanların bölgelerindeki etkisinin seçimler için ne kadar önemli olduğunun farkında. Bu nedenle başkanların görevlerinin başında olmasını istiyor. Bunu ‘Herkes görev süresini tamamlayacak’ diyerek ifade ediyor zaten.Genel Başkan, belediye başkanlarının cumhurbaşkanlığı adaylığına sıcak bakmadığının mesajlarını verdi.”

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#CHP#Kılıçdaroğlu#Ekrem İmamoğlu

BAKMADAN GEÇME!

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

#Kral Charles
Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... 48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz

Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... '48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz'

#Kumulların Hanımı
Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe

BAKMADAN GEÇME!

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

Yeni kralın tuhaflıkları: Özel yapım tuvalet oturağı olmadan evinden adım atmıyormuş

#Kral Charles
Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... 48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz

Yarım asırlık sır nihayet çözüldü... '48 yıldan sonra artık adını söyleyebiliyoruz'

#Kumulların Hanımı
Fenerbahçede yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor Yerli teknik direktörler yorumladı: Futbolcular Hocamız çözer diye bakıyor

Fenerbahçe'de yüzler gülüyor: Jesus neyi farklı yapıyor? Yerli teknik direktörler yorumladı: "Futbolcular 'Hocamız çözer' diye bakıyor"

#Fenerbahçe