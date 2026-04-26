CHP’de başkanlar zirvesi yapıldı... ‘İhbar sandığı’ kurulacak

Haberin Devamı

Son olarak CHP’li Ataşehir Belediye Başkanı Onursal Adıgüzel’in tutuklanmasıyla partinin tutumunun yeniden ele alınmasına yönelik çağrılar yapılmıştı. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, “Her gün bir operasyonla uyanıyoruz, bunu seyredemeyiz. Artık topluca bir karar almamız ve bunu tüm dünyaya duyurmamız gerekiyor” demişti. Bu çağrıların ardından yeni yol haritasını belirlemek amacıyla CHP’li büyükşehir, il, ilçe, belde belediye başkanları ve büyükşehirlerin ilçe belediye başkanları dün CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

AYRI SALONDA

Toplantılar, farklı salonlarda beş ayrı oturum şeklinde yapıldı. Toplantıların ardından yerel yönetimlerden sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek ile büyükşehir belediye başkanları, katılımcıların bir araya geldiği büyük salonda kürsüye çıkarak konuştular. CHP Lideri Özel de tüm değerlendirmelerin ardından alınan kararları kamuoyuyla paylaştı. Özel, özetle şunları söyledi: “Saldırılan CHP’li belediyeler değildir, saldırılan CHP de değildir. Saldıranlar, kreşteki yoksul çocuklara saldırmaktadır, yurtlara saldırmaktadır. Kent lokantalarına, halk marketlere, annekarta, beslenme çantasına, okul suyuna, kırtasiye desteklerine saldırılmaktadır.

Haberin Devamı

HALFETİ UCUZ ALGI YÖNETİMİ

Şimdi Halfeti Belediyesi’ne operasyon yapıldı. Mevcut bir belediyelerine de değil, eski Halfeti Belediye Başkanı’na, o da kayyumdu zaten... Kayyum iken usulsüzlük yapmış, sabah gidip evinden almışlar. Tüm basına bilgi notu geçtiler, köşe yazarlarına bile yazdırmışlar: ‘AK Partili belediye başkanına şafak operasyonu.’ Ne bu dönemde görevi var ne belediyeye baskın var ne belediyede arama var. Ama bu kadar ucuz bir algı yönetimine tenezzül edecek kadar bir gözü dönmüşlük var. Ondan sonra da ‘Eşit davranıyoruz’ diyorlar. Bugün beş ayrı salonda toplandık. Her bir masa tartıştı, önerdi. Stratejimiz, hukuk mücadelemiz devam edecek. Bir yeni büyük hukukçu heyetiyle yepyeni bir iş yapıyoruz. Bir sandığımız olacak, hukukçularımız yazıp yazıp sandığa atacaklar. Sandık en geç 2028’in Haziran’ında açılacak. Önce seçim sandığı açılacak, sonra sizin çeyiz sandığınız açılacak. Hadi bakalım! Verilecek onlar savcılıklara. İki yıl kaldı maksimum. İki yılda sizi ne zamanaşımı kurtarır ne bir şey. Normal vatandaş hiç korkmasın, ne devri sabık yaratırız ne kin güderiz. Ama bu haysiyet cellatlarını unutursak şerefsiziz. Punduna getirip ezseler de mühim olan güzel kokmak, ıtır gibi güzel kokmak.”

Haberin Devamı

PM VE GRUPTA İSTİŞARE

Belediye başkanları toplantısının kararı Özel’in başkanlığında pazartesi Genel Merkez’de toplanacak Parti Meclisi’nde (PM) görüşülecek. PM’de Yargıtay Başsavcılığı’nın, tüzüğün il ve ilçe yönetimi, yurtdışı temsilcilikleri, kongrelere çağrı, toplantı yeter sayısı gibi maddelerinde istediği düzenlemeler de görüşülecek. Bu toplantıda ayrıca daha önce partiyle ilişiği kesilmiş kişilerin bağışlanma talepleri ele alınacak. Ardından Özel’in CHP milletvekilleriyle gruplar halinde görüşmesi bekleniyor.