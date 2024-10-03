CHP’de ‘ayağa kalkma’ tartışması

Haberin Devamı

Emir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi:

“Zaman zaman milletvekilleri arasında kimi konular üzerinde fikir ayrılıkları olabilir. Burada önemli olan iki nokta var. Birincisi; CHP bir bütündür, birlik halindedir ve bu karanlığı ülkenin üstünden yırtıp atmak için çalışmaktadır. Ortada bir grup kararı olmadığı için bu inisiyatif milletvekillerine bırakılmıştır, kendi takdirleridir. Buradan bir bölünmüşlük duygusu çıkartmayı insafsızlık olarak değerlendiririz. CHP’li milletvekillerinin hepsi vatansever ve milletperverdir. CHP’li milletvekilleri her yönüyle bu ülkeye, bu topraklara aşkla bağlıdır ve bütün emeklerini de bu AKP karanlığını bir an evvel yıkmak, ülkemizi aydınlık bir geleceğe kavuşturmak için gece gündüz çalışmaktadır.”



