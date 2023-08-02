CHP'de 'Abi' formülüne rest! Hamzaçebi: 'Sen git ben geleyim'le olmaz bu iş

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CHP'de Ekrem İmamoğlu'nun bir 'Abi' formülüyle geçiş süreci önerebileceği ve bu formülde öne çıkan ismin Murat Karayalçın olduğu iddia edildi.

İmamoğlu'nun 10 Ağustos'ta ne diyeceği merak edilirken CNN TÜRK'ün edindiği bilgilere göre; CHP içinde kendilerini partinin evlatları olarak tanımlayan bir grup milletvekili de hareketlenmeye başladı. Grup içindekiler, "Eğer yerel seçime kadar geçici bir formül olacaksa Kılıçdaroğlu kalsın, başka bir isim aramaya gerek yok. Bu partinin kendi evlatları var. Yerel seçim sonrası muhakkak bir isim çıkar. Birilerinin İstanbul'da kapalı ofislerde lider aramasına gerek yok" görüşünü dile getiriyor. Sonbahardaki kurultayın geçiş formülü olması durumunda, "İlla bir abi gelecekse burada Engin Altay var" mesajını veriyorlar.

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HAMZAÇEBİ: 'SEN GİT BEN GELEYİM'LE OLMAZ BU İŞ

Cumhuriyet Halk Partisi'nde 'Ağabey formülü önerisine parti Meclis üyesi Akif Hamzaçebi'den tepki geldi. Sosyal medyadan paylaşım yapan Hamzaçebi, şu ifadeleri kullandı:

CHP’de, Abi Formülü adı altında emanetçi genel başkan olmak isteyenler var. Bu CHP’ye kayyum atanmasını istemekten farklı bir şey değildir. Bunu ileri sürenler tek kelimeyle zırvalıyor. Bunların demokrasiye inançları yok.

CHP uzun yıllardır sıkışıp kaldığı % 25’lik oy bandından nasıl yukarı çıkacaktır. İşin esası buradadır. Bu vizyonu olmayanlar CHP’ye Genel Başkan olamazlar. Arkamda şu kadar milletvekili var diyerek kimse CHP TBMM Grubuna bölünmüşlük havası vermeye kalkmasın. Sen git ben geleyimle olmaz bu iş.

Tekrar söylüyorum:

Ne statükonun devamı, Ne de Değişim adı altında sen git-ben geleyim, Üçüncü Yol.