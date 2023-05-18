CHP'de Adıgüzel'in yerine atama: Devrim Barış Çelik, Genel Başkan Yardımcısı oldu

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CHP'de Onursal Adıgüzel’in yerine Devrim Barış Çelik getirildi. CHP'deki son gelişmeleri CNN TÜRK muhabiri Melike Görür aktardı. Görür, "Devrim Barış Çelik zaten CHP Parti Meclisi üyesiydi ve bundan sonraki süreçte MYK'da yer alacak. Bundan sonra Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olacak ve ikinci tur için de gözler Devrim Barış Çelik'te olacak" dedi.

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İşte Melike Çelik'in canlı yayında aktardıkları...

Onursal Adıgüzel yerine Devrim Barış Çelik getirildi. CHP PM üyesiydi. Bundan sonra Bilgi İletişim ve Teknolojiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olacak. Okullardan, ilçe başkanlıklardan veriler geliyor ve partide toplanıyordu. Bu verilerin yanlış ya da hatalı olması suçlaması ile Onursal Adıgüzel tepkilerin odağına yerleşmiş ve görevinden istifa etmişti. Devrim Barış Çelik, İzmir'den milletvekili adayıydı ve seçilememişti.

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Öte yandan bugün Kemal Kılıçdaroğlu kameraların karşısına geçti ve açıklamalar yaptı. Milliyetçilik ve sığınmacılar konusunda açıklamalar yaptı. müşahit sayısını da 2'den 4'e 5'e yükselteceğiz dedi ve vatandaşlara çağrı yaptı herkes oy kullandığı sandığın başına gitsin dedi. Açıklamasında izleyeceği strateji de belli oldu. Milliyetçilik ve sığınmacılara yönelik bundan sonra söylememiş olacak. Bu sürede miting yapması beklenmiyor. Sosyal medyadan mesajlarını vermesi bekleniyor.

Ayrıca Kemal Kılıçdaroğlu seçim kampanyasını yürüten şirket ile yollarını ayırdı. Yeni bir şirketle anlaşma yapması bekleniyor.