CHP’de adaylık vakti

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ADAY yarışında adı öne çıkan isimlerden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın katılmayacağı önseçimde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu en güçlü aday. 1.6 milyon CHP üyesinin oy kullanacağı önseçim İmamoğlu’nun kimlerle yarışacağını ortaya koyacak. Önseçim takvimine göre adaylık için en az 20 milletvekilinin imzası gerekiyor. CHP Meclis grubunda önemli sayıda “muhalif” ismin olması ise CHP’li il belediye başkanlarının adaylığa davet ettiği İmamoğlu’nun kaç imzayla aday gösterileceğini de merak konusu yaptı. Kulislerde ise olası tartışmaların önüne geçilmesi için imzaların seçim takviminde öngörülen sayıyla sınırlı tutulabileceğinden söz ediliyor.

4 BİN SANDIK

23 Mart’ta ülke genelinde kurulacak yaklaşık 4 bin sandıkla gerçekleştirilecek önseçimin sonucu, itirazların karara bağlanacağı 27 Mart itibarıyla kesinleşmiş olacak. Ramazan Bayramı’nın hemen ardından da aday için geniş katılımlı tören düzenlenecek. CHP’nin hükümet programı olarak tasarladığı yeni parti programı çalışmalarını da bu süreçte tamamlayıp, aday tanıtımına paralel bir şekilde kamuoyu ile paylaşmayı hedefliyor. Aday ve program süreçlerine ilişkin kararların önümüzdeki günlerde netleştirilmesi bekleniyor.

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KAMPANYA PLANI

Önseçimden CHP’nin adayı olarak çıkmasına kesin gözüyle bakılan İmamoğlu’nun adaylığının kesinleşmesinin ardından sürece ilişkin yol haritasını oluşturacağı da belirtiliyor. İmamoğlu’nun Ankara başta olmak üzere önemli merkezlerde seçim ofisleri oluşturulabileceği konuşuluyor.