CHP’de adaya geri sayım

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CHP pazartesi günü olağanüstü toplanacak Parti Meclisi’nde (PM) aday kriterleri ve ön seçim kurallarını belirlemeden önce pazar günü kritik bir “önseçim zirvesi”ne hazırlanıyor. CHP Lideri Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir araya gelecek. CHP’de gözler, “Adayı şimdiden açıklamak erken” diyerek ön seçim rahatsızlığını dillendiren Yavaş’a çevrildi. Yavaş’ın, belediyenin sosyal yardım projeleriyle ilgili dünkü basın toplantısı da bu kritik süreçte CHP kulislerini hareketlendirdi. Yavaş ise projelerini anlattığı toplantıda, adaylık sürecine ilişkin ön seçim rahatsızlığıyla ilgili yöneltilen soruyu yanıtsız bırakırken, ekonomi üzerinden şu göndermede bulundu:

CUMHURBAŞKANI OLSAN NE YAZAR

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“Yargının iktidarın bir sopası gibi hareket ettiğini görüyoruz. Televizyonlarda hep bunlar konuşuluyor. Belki iktidar, kasıtlı olarak bunlar konuşulsun diye yapıyor. Ya da aday kim tartışması. Bilerek yapıldığını düşünüyorum. İktidar, ekonomi konuşulmasın diye bunların konuşulmasını istiyor. Eğer iktidar değişsin istiyorsanız, yoksul halka sahip çıkmak zorundasınız. Türkiye’deki yoksulluk ortadan kalkmadığı sürece cumhurbaşkanı olsanız ne yazar? Sizi yoksulluğa mahkûm edenleri unutmayın. Bu destekleri, iktidar bizi silkelediği halde yapıyoruz. Ülkeyi gerçek gündemine çekmek istiyorum. Herkese de bu çağrıyı yapıyorum. Bizim gündemimiz belli. Bu gündemin dışında bir şeyin tartışılmaması gerektiğini düşünüyorum.”

Yavaş, toplantı sonrası “CHP’nin aday ilan edip tartışmanın önüne geçmek amacı olduğu da söyleniyor. Bu konularla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizin pozisyonunuz tam olarak nedir?” sorusuna ise “Emeklilerin ve asgari ücretlilerin sonuna kadar yanında olacağız” dedi.

PAZARTESİ GÜNÜ KRİTİK PM

CHP, aday kriterlerinin yanı sıra adayın belirleneceği önseçimin kurallarını içeren yönergeyi, 10 Şubat Pazartesi günü yapacağı Parti Meclisi’nde görüşüp onaylayacak. CHP kulislerinde, aday kriterlerine ilişkin, önseçimde çok sayıda adayın yarıştığı bir görüntünün ortaya çıkmaması için adaylıklara, PM üyeleri, milletvekilleri ve il başkanları da dahil karar organlarındaki üyelerden belli imza sayısı koşulu getirilebileceği konuşuluyor. Yine kulislerde, ön seçimin de Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) seçimlerde uyguladığı modelle yapılması görüşü ağır basıyor. Buna göre, adayı belirleyecek mevcut 1.6 milyona yakın üye dijital ortamda değil, il ve ilçe merkezlerinde kurulacak sandıklarda, mühürlü oy pusulası ve zarflar yardımıyla oylarını kullanacak. Mart sonu ya da nisan başı için planlanan ön seçimde oylama işleminin de normal seçimlerdeki gibi sabah 09.00’da başlayıp akşam 17.00’ye kadar süreceği belirtiliyor.