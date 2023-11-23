CHP’de aday alarmı

Haberin Devamı

CHP’de belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği aday adaylığı başvuruları önceki gün başladı. Başvurular 28 Kasım Salı gününe kadar sürecek. Adaylık için istifa etmesi gereken örgüt yöneticileri ile kamu görevlileri ise adaylık başvurularını 1-5 Aralık tarihleri arasında yapacak. Parti yönetimince örgütlere gönderilen genelgede adaylık istifaları konusunda önemli bir uyarı yapıldı.

KİMLER ADAY OLAMAYACAK

“İl, ilçe başkan ve yönetim kurulu ile il disiplin kurulu üyelerinin yerel seçimlerde aday olamayacakları” uyarısında bulunulan genelgede, adaylık için olası istifa furyasının önüne geçilmesi amacıyla bu konuda parti yönetiminin kararına bağlı olarak getirilen tek istisna da şöyle ifade edildi: “Seçimlerde en yüksek başarıyı kaydetme stratejisi gereğince böyle bir gerekliliğin değerlendiriliyor olması durumunda Yerel Yönetimler ve Dirençli Kentlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı’na istifa niyetinin bildirilmesi ile bu niyet başvurusu MYK’da istisna kapsamında değerlendirilecektir.”

Haberin Devamı

ÖRGÜTLER BOŞALMASIN

Parti kaynakları da geçmişte de yapılan bu uyarının bu kez çok daha önem taşıdığına dikkat çekerek, “Hem örgütlerimiz daha yeni seçildi hem de yerel seçimlere çok kısa bir süre var, bu kritik süreçte örgüt yönetimlerinde boşluk olsun istenmiyor. Sadece adaylığı o seçim çevresinde kritik önem taşıyanlar için parti yönetiminin de görüşü doğrultusunda istisna tanınacak. Aksi takdirde birçok örgüt yöneticimiz aday olmak ister, bu durumda da birçok yerde kritik bir seçime giderken örgüt yönetimlerinde boşluklar oluşabilir” dedi.

SANDIKLAR KURULUYOR

- CHP’de aday mesaisi de başladı. Adaylıkları önceden ilan edilen Ankara, İstanbul ve Aydın dışındaki yönetimi CHP’de bulunan bütün belediyeler için anket çalışmalarına başlandı. En az 2-3 ayrı şirkete yaptırılacak anketlerin sonuçları, o il ve ilçelerde görevlendirilecek milletvekilleri ile örgütlerin, il ve ilçenin önemli kanaat önderlerinin görüşleri doğrultusunda değerlendirmeye alınacak. Bu değerlendirmelerin ardından da vatandaş memnuniyeti ve yeniden seçilme olasılığı yüksek adaylar süratle açıklanacak. Yönetimi CHP’de olan belediyelerin önemli bölümünün adaylarının aralık ortasına kadar açıklanması bekleniyor. Yönetimi CHP’de olmayan belediyelerdeki adayların belirlenmesinde de anketler de dahil benzer yöntem uygulanacak. Aday belirlemede “örgüt denetiminde önseçim” diye nitelenen temayül yoklamaları için örgütün önüne aralık ayı ortalarından itibaren sandıkların da kurulacağı belirtiliyor. Parti yöneticileri, çok özel durumu olan yerler dışında bu sandıklardan çıkacak sonuçlara uygun isimlendirmelere gidileceğini söyledi.

Haberin Devamı

ÖZEL’DEN KILIÇDAROĞLU’NA YEMEK DAVETİ

- CHP Genel Başkanı Özgür Özel, sürpriz bir ev sahipliğine hazırlanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun da aralarında bulunduğu partisinin eski genel başkanları ile bir yemekte buluşacak. Özel dün eski genel başkanlar Altan Öymen ve Murat Karayalçın’ı Genel Merkez’de kabul ederek görüştü. Öymen ve Karayalçın bu görüşmenin ardından da Kemal Kılıçdaroğlu’nu ziyaret etti. Özel, pazartesi günü de eski genel başkan Hikmet Çetin’i kabul edip görüşmüş ardından da kendisini Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısına davet etmişti. Çetin, Özel ile birlikte katıldığı toplantıda MYK üyelerine de hitap etmişti. Özgür Özel’in Öymen ve Karayalçın’ı kabulünde Genel Sekreter Selin Sayek Böke ile İstanbul Milletvekili Engin Altay ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba da bulundu. Özel dünkü kabulde, partinin eski genel başkanları ile bir yemekte bir araya gelme düşüncesini paylaştı. Özel’i Kılıçdaroğlu, Öymen, Çetin ve Karayalçın ile bir araya getirecek bu yemek davetinin önümüzdeki günlerde gerçekleşeceği belirtildi.

Haberin Devamı

DİSK’İ KABUL ETTİ

Özel dün DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile Genel Sekreteri Adnan Serdaroğlu ve Genel Başkan Yardımcısı Remzi Çalışkan’ı da kabul ederek görüştü. Çerkezoğlu, “vergi ve gelirde adalet” sloganıyla İstanbul’dan Ankara’ya yürümüştü. Özel, Alevi vakıf, federasyon ve dernek başkanlar ile de CHP Genel Merkezi’nde bir araya geldi.