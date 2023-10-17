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CHP’de 80 ilde yarış bitti, sıra büyük kurultayda

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#CHP#Kurultay#Özgür Özel
CHP’de 80 ilde yarış bitti, sıra büyük kurultayda
Oluşturulma Tarihi: Ekim 17, 2023 07:00

CHP’de Bitlis dışında il başkanlığı seçimleri tamamlandı, kıyasıya yarışa sahne olacak 4-5 Kasım’daki büyük kurultay için nefesler tutuldu. İstanbul’daki ‘değişim’ zaferinin diğer illeri de etkilediği belirtilirken büyük kurultay için ‘bıçak sırtında’ yorumları yapılıyor.

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CHP’de il kurultayları süreci bugün yapılacak Bitlis İl Başkanlığı seçimi ile tamamlanacak. Büyük kurultayda oy kullanacak bin 200 seçilmiş delege belirlenmiş olacak. Böylece, doğal delege sayılan Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ile milletvekilleriyle birlikte bin 400’e yakın delegenin oy kullanacağı büyük kurultay için de geri sayım başlayacak.

İSTANBUL RÜZGARI

Büyük kurultaya en çok delege gönderen illerden İstanbul’u değişimciler, Ankara ve İzmir’i genel merkezciler aldı. Kulislerde, iki hafta öncesine kadar yapılan kurultaylarda genel merkez ağırlığının oluştuğu konuşulurken, İstanbul kurultayının ardından havanın değiştiği, son kurultaylarda değişimcilerin ağırlığının hissedilmeye başlandığından söz ediliyor. Değişimci kanattan son hafta yapılan Bolu, Çanakkale, Düzce, Sakarya, Sinop ve Kastamonu sonuçlarına dikkat çekiliyor.

DELEGE HESABI KARIŞTI

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Genel merkezciler, İstanbul’da da yarı yarıya delege desteklerinin olduğunu belirterek “Kazanacağız” mesajını verirken, değişimciler ise rüzgârın kendilerine döndüğünü, Parti Meclisi ve milletvekilleri arasında da ağırlıklı desteğe sahip olduklarını savunuyor. Sürprizi ise İstanbul’da genel merkezcilerin seçimi kaybetmelerinde kilit rol oynayan İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak’ın Kılıçdaroğlu’na, İzmir Milletvekili Deniz Yücel ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun ise Özgür Özel’e destek mesajı vermeleri oluşturdu.

ÖZGÜR ÖZEL İÇİN İMZA TOPLANIYOR

“41 ilde delegelerin çoğunluğu ya da tümü değişimi, 24 ilde delegelerin çoğunluğu ya da tümü genel merkezi destekliyor, 10 ilde delegeler yarı yarıya, 5 ilde ise durum belirsiz” hesabı yapan değişimciler Özel’in adaylığı için imza toplamaya başladı. Şu ana kadar Manisa, Denizli, Bilecik, Afyonkarahisar, Niğde, Uşak ve Aksaray’dan imza desteği alındığı ifade ediliyor. Genel merkezcilerin de yakında Kılıçdaroğlu için imza toplamaya başlayacağı belirtiliyor.

 

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#CHP#Kurultay#Özgür Özel

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