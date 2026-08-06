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CHP’de 8 ile atama yapıldı

Güncelleme Tarihi:

#CHP#MYK#Müslim Sarı
CHP’de 8 ile atama yapıldı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 06, 2026 07:00

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapılan MYK toplantısında yeni kararlar alındı.

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İstanbul’un 22 ilçesinde yeni görevlendirmeler yapıldı, 8 ile daha başkan görevlendirildi, Gençlik Kolları’na yeni atama yapıldı.

Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK gündemiyle ilgili düzenlediği basın toplantısında çerçeve yasaya ilişkin de şunları söyledi:

CHP olarak silahsızlanma ve örgütün silahsızlanmasıyla ilgili ve tasfiyesine ilişkin bütün süreçlerin teyit edilmesini bir şart olarak öne sürüyorduk. Yasada da bu var. Bu yasa aslında şartlı bir PKK, KCK ve uzantılarının silah bıraktıklarının teyit edilmesiyle beraber Milli Güvenlik Kurulu’na sunulacak bir rapor ve oradan alınacak bir kararla sürecin başlayacağını söylemektedir. Dolayısıyla bizim kavramsal çerçevemize ve bu konuyla ilgili belirlediğimiz ilkelere de uygundur. Bu çerçevede her aşamasında parlamentonun etkin olduğu yasa bizim önemli kriterlerimizden biri.”  

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#CHP#MYK#Müslim Sarı

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