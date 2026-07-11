CHP’de 7 görevden alma, 3 ihraç

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CHP Parti Sözcüsü Müslim Sarı, MYK toplantısının ardından düzenlediği basın toplantısında, Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il yönetimlerinin görevden alındığını açıkladı. Sarı, Afyonkarahisar, Giresun ve Trabzon’da merkez ilçe yönetimlerinin de görevden alındığı bilgisini verdi.

3 BAŞKAN DİSİPLİNE SEVK

Sarı, daha önce görevden alınan İzmir İl Başkanı Çağtay Güç ile birlikte Trabzon İl Başkanı Mustafa Bak ile Giresun İl Başkanı Gökhan Şenyürek’in kesin ihraç istemiyle tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu’na (YDK) sevk edildiklerini de bildirdi. Sarı, örgütlerle ilgili önümüzdeki döneme ilişkin de peyder pey değerlendirmelerinin devam edeceğini söyleyerek, yeni görevden alma ve ihraçların olabileceğinin işaretini verdi.

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14 İL BAŞKANLIĞINA YENİ ATAMA

Sarı, boş bulunan 22 il başkanlığından 14’üne yapılan yeni atamaları da şöyle duyurdu: Bitlis: Marif Kızılağaç, Aksaray: Cansu Bülbül, Bilecik: Kazım Yağmur, Denizli: Ayhan Oral, Diyarbakır: Sertaç Eke, Ağrı: İbrahim Varol, Iğdır: Halil İbrahim Artantaş, Kırıkkale: Mustafa Demirel, Manisa; Engin Uzun, Muğla; Halil Karahan, Muş: Sertaç Demirel, Nevşehir: Tayfun Ceyhan, Yozgaz: Kazım Eliaçık, Tekirdağ: Erdoğan Kaplan.

ASGARİ ÜCRET 45 BİN LİRA OLMALI

Sarı, “Türkiye’nin mevcut koşulları, asgari ücretin en az 45 bin lira seviyesine çıkartılmasını zorunlu kılmaktadır. Bizim önerimiz Türkiye’deki en düşük emekli maaşının hiçbir koşulda asgari ücretin yüzde 70’inin altına düşmemesidir. Dolayısıyla en düşük emekli maaşı 32 bin lira olmalı. Bu da en düşük emekli maaşının yüzde 60 oranında arttırılması anlamına geliyor” açıklamasında da bulundu.

İMAMOĞLU DAVASI: SAVUNMA HAKKI KUTSALDIR

MÜSLİM Sarı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yargılanma sürecine ilişkin şöyle konuştu: “Savunma hakkı kutsaldır. Bir mahkemede en önemli hak savunma hakkıdır. Savunma hakkının istenilen kadar istenilen sürede karşı tarafa verilmesi gerekir. Dolayısıyla Sayın İmamoğlu’nun savunmasını sadece belli bir süreyle sınırlandırmış olmasını doğru bulmuyoruz. Kendisi susma hakkını kullandı ama önümüzdeki günlerde yine bu savunması yapacaktır.

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DOSYA DOSYA İNCELİYORUZ

Öte yandan bizler bir komisyon oluşturduk. Çok ciddi iddialar var belediye başkanlarımızla ilgili, başka partililerimizle ilgili. Bu iddiaların ne kadarının gerçek olduğunu ne kadarının içeriğinin doğru olduğuna ilişkin bir değerlendirme yapıyoruz dosya dosya. Toptancı bir biçimde reddeden, bunların hiçbirisi yokmuş diyen ya da bunların hepsi doğrudur diyen yaklaşımların içinde değiliz. Ancak biz de içerik analizleri yapıyoruz. Bakıyoruz. Birkaç haftaya kadar dosya dosya bizim değerlendirmelerimizi duyacaksınız.”