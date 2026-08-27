CHP’de 49 kişi disipline sevk edildi

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Disipline sevk edilen isimlerin ağırlıklı olarak Özgür Özel’in genel başkanlığı döneminde Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu’nda görevli isimlerden oluştuğu belirtildi.

‘BAŞKA PARTİYE ÇALIŞIYORLAR’

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, “Parti Meclisimizde bir grup arkadaşımızı hâlâ Cumhuriyet Halk Partisi’nin içinde bulundukları halde başka bir siyasal parti için çalışan arkadaşlarımızı tedbirli bir biçimde disipline sevk etmiş bulunuyoruz” dedi. Listede bulunan isimler şöyle; “Ali Abbas Ertürk, Asiye Ergül, Aylin Nazlıaka, Bahattin Bahadır Erdem, Barış Övgün, Bedirhan Berk Doğru, Berk Kılıç, Burcu Mazıcıoğlu, Canan Taşer, Cansel Çiftçi, Ecevit Keleş, Elif Leyla Gümüş, Emine Uçak Erdoğan, Güldem Atabay, Hikmet Erbilgin, İlhan Cihaner, Kerim Rota, Kübra Gökdemir, Mahir Yüksel, Melisa Uğraş, Meryem Gül Çiftçi Binici, Nazan Güneysu, Ozan Işık, Önder Kurnaz, Polat Şaroğlu, Selin Sayek Böke, Sercan Çığgın, Serkan Özcan, Sevgi Kılıç, Sinem Kırçiçek, Tolga Sağ, Turgay Özcan, Uğurcan İrak, Uygar Parçal, Yalçın Karatepe, Zeliha Aksaz Şahbaz, Tuğçe Hilal Özkan, Yankı Bağcıoğlu, Baran Seyhan, Emre Kartaloğlu, Ozan Varal, Emre Yılmaz, Pınar Uzun Okakın, Oya Ünlü Kızıl, Deniz Çakır, Remzi Kazmaz, Oğuzhan Cenan, Aysemin Gülmez, Mesut Kırşanlı.”