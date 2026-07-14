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CHP’de 4 ilçe başkanı görevden alındı

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#CHP#Şanlıurfa#Görevden Alma
CHP’de 4 ilçe başkanı görevden alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2026 10:12

Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK) 10 Temmuz'da gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda Şanlıurfa’nın Birecik, Eyyübiye, Halfeti ve Hilvan ilçe başkanları görevden alınarak yönetimleri feshedildi.

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CHP Şanlıurfa İl Başkanlığından yapılan açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi Merkez Yönetim Kurulu'nun (MYK), 10 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirdiği toplantıda alınan karar doğrultusunda, Birecik, Eyyübiye, Halfeti ve Hilvan İlçe Başkanları görevden alınmış, söz konusu ilçe yönetimleri feshedilmiştir. Dört ilçeye ilişkin resmi görevden alma yazıları, 13 Temmuz Pazartesi (dün) Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanlığı'nın resmî e-posta adresine gönderilmiş ve parti sistemine işlenmiştir" ifadelerine yer verildi.

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#CHP#Şanlıurfa#Görevden Alma

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