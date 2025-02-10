CHP’de 3’lü zirve

Haberin Devamı

CHP, “erken” olup olmadığı tartışmalarının yaşandığı zorlu ‘aday önseçimine’ hazırlanıyor. CHP Parti Meclisi (PM), adaylık kriterleri ve takvimine ilişkin önseçim yönergesini görüşüp karara bağlamak üzere bugün öğle saatlerinde toplanıyor. Kritik PM öncesinde ise dün akşam Genel Başkan Özgür Özel ile adaylık yarışında adları öne çıkan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş bir araya geldi.

YAVAŞ’I İKNA ZİRVESİ

CHP yönetimi tarafından yeri ve saati son ana kadar sır gibi saklanan ve geç saatlere kadar sarkan ‘üçlü zirve’nin hareketlendirdiği kulislerde, ‘aday önseçimi’ için “erken, asıl gündem ekonomi” diyen ve eğer ille de aday belirlenecekse anketlerin de dikkate alınması gerektiğini söyleyen Yavaş’ın tereddütlerinin giderilip giderilemediği merak konusu oldu. Yavaş’a yakın kaynaklardan ise “Mansur Bey bu konudaki endişe ve önerilerini içeren görüşlerini tüm detaylarıyla Genel Başkan’la da yine üslubunca kamuoyuyla da paylaştı. O nedenle mesele Mansur Bey’in ikna edilip edilmemesinden ziyade dikkat çektiği hususlar üzerinde titizlenilmesidir” değerlendirmeleri kulislere yansıdı. Özel ise bu konudaki tartışmaları yanıtlarken, “Ekrem Başkan ile Mansur Başkan’ın Türkiye’ye umut veren, birbirlerinin ellerini havaya kaldırdığı fotoğraf değişmez. O fotoğraftan bir adım geriye gidersek Türkiye’ye diz çöktürecekler. Biz bunun farkındayız” demişti.

Haberin Devamı

PM’DE TARTIŞILACAK

Özel’in “erken seçimin adayı erken belirlenir” çıkışıyla hızlanan süreç, bugünkü PM’de de tartışılacak. Milletvekili grubunda bu konuda yaşanan bazı tereddütlerin PM’de de dillendirilebileceği parti kulislerinde konuşulurken, Özel’in de güçlü destek verdiği Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi tarafından hazırlanan yönerge taslağının onaylanmasına kesin gözüyle bakılıyor. Kulislerde, adayın belirleneceği önseçimin tarihi için Ramazan Bayramı’nın hemen sonrası, nisan ayı başı işaret edilirken, aday kriterlerine ilişkin de aday enflasyonunun önüne geçilmesi için adayın belli sayıda PM ve Yüksek Disiplin Kurulu üyesi, milletvekili, il başkanı ve büyükşehir belediye başkanı imzasıyla aday gösterilmesi seçenekleri üzerinde durulduğu belirtiliyor.

Haberin Devamı

ÖZEL’DEN ‘BİRLİKTEYİZ’ AÇIKLAMASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Mansur Yavaş’ın ev sahipliğinde yaklaşık iki buçuk saat süren görüşmenin ardından üçlü fotoğraf paylaştı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Özel, “Birlikteyiz. Hep birlikte olacağız. Hep beraber kazanacağız. Türkiye kazanacak…” dedi.

ADAY SENARYOLARI

- Zorlu aday sürecine hazırlanan CHP’nin kulislerinde farklı senaryolar da dillendiriliyor. “Aday ile birlikte başından beri savunulan ve 6’lı Masa döneminde anayasa değişiklik önerisi bile hazırlanan sistem değişikliği projesi de ilan edilebilir. Kendisi de zaten sık sık sistem değişikliğinden söz eden Mansur Bey için bu sistemin cumhurbaşkanlığı gündeme getirilemez mi? Yani, Yavaş’ın cumhurbaşkanı, İmamoğlu’nun başbakan olduğu bir formül. Ya da Mansur Bey, ilk seçimin ardından oluşacak Meclis’in başkanı olarak düşünülmez mi?” değerlendirmeleri kulislere yansıyor. CHP çevrelerinde “Birçok formül konuşuluyor ama bütün bu formüllere, formüllerde adları geçenlerden şu ana kadar sıcak bakılabileceğine yönelik bir işaret alınmış değil” yorumu yapılıyor.