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CHP'den Manavgat kararı: 3 isme kesin ihraç istemi!

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#Cumhuriyet Halk Partisi#CHP#Manavgat
CHPden Manavgat kararı: 3 isme kesin ihraç istemi
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2025 19:03

CHP yönetimi, Manavgat Belediyesi'nde yolsuzluk operasyonunda adı geçen Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül'ü kesin ihraç talebiyle disipline sevk etti.

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 Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Sözcüsü Deniz Yücel, Manavgat'taki rüşvet görüntüleri ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

“Bugünkü MYK toplantımızda, Manavgat’ta yaşanan süreçle ilgili olarak, bu rüşvet kumpasının baş aktörü olan Engin Tüter, Cengiz Coşar ve Hüseyin Cem Gül kesin ihraç istemiyle disipline sevkine karar verilmiş; Soruşturmanın selameti açısından, belediye meclis grubundan 7 kişinin gözaltına alınması, bu meclis üyesi listelerinin oluşturulmasında dahli olmaları nedeniyle Belediye Başkanımız Niyazi Nefi Kara ve önceki Belediye Başkanımız Şükrü Sözen’in üyelikleri askıya alınmıştır.”

 

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#Cumhuriyet Halk Partisi#CHP#Manavgat

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