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CHP’de 26 il başkanı görevden alındı

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#İl Başkanları Görevden Alma
CHP’de 26 il başkanı görevden alındı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2026 07:00

MAHKEME kararıyla görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün toplanan MYK’da 26 il başkanı görevden alınırken, bu başkanlardan 7’si de ihraç istemiyle disipline sevk edildi.

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Parti Sözcüsü Müslim Sarı düzenlediği basın toplantısında Ağrı, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Eskişehir, Hakkâri, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde, Nevşehir, Osmaniye, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sivas il başkanlarının görevden alındığını açıkladı. Ayrıca Ağrı, Niğde ve Osmaniye merkez ilçeleri ile Düzce’de Akçakoca ilçe yönetimleri de görevden alındı.

7 BAŞKAN DİSİPLİNE SEVK

Denizli İl Başkanı Ali Osman Horzum, Muğla İl Başkanı Nail Kızıl, Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, Kars İl Başkanı Onur Uludaşdemir, Düzce İl Başkanı Özcan Dağıstanlı ve Tunceli İl Başkanı Berkay Gündoğan da kesin ihraç istemiyle disipline sevk edildi. Batman’da Yılmaz Özkanat, Çanakkale’de Koray Akkılıç, Mardin’de Mahmut Duyan, Osmaniye’de Rıza Tekerek, Niğde’de Tevfik Caymaz ve Tunceli’de de Kemal Özcan il başkanlıklarına atandı.

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İHRAÇ GEREKÇELERİ

Sarı, görevden alma ve ihraçların gerekçesine ilişkin partinin kurumsal kimliğine uygun olmayan iş, eylem ve davranışlar çerçevesinde değerlendirme yapıldığını belirterek şöyle dedi: “CHP’nin kurumsal kimliğinin bizim için kırmızı çizgi olduğunu defaatle ifade ettim. İl örgütleri, ilçe örgütleri, kadın kolları ve gençlik kollarının bu gelişen durum karşısında tutumlarına ilişkin bir genel değerlendirme yaptık ve bazı kararlar aldık. Parti disiplinine, partinin kurumsal kimliğine uygun olmayan davranışlar, sosyal medya paylaşımları, yani partinin kurumsal kimliğine uygun olmayan iş, eylem ve davranışlar çerçevesinde bir değerlendirme yapıldı. Dosyalarda bir şey var ama şimdilik ayrıntılara girmek istemedim.”    

 

 

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#CHP#Kemal Kılıçdaroğlu#İl Başkanları Görevden Alma

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