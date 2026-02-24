×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

CHP’de 2 Mart hazırlığı... 20 seçim vaadi 350 kişilik kadro

Güncelleme Tarihi:

#Özgür Özel#CHP#Cumhurbaşkanlığı
CHP’de 2 Mart hazırlığı... 20 seçim vaadi 350 kişilik kadro
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2026 07:00

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi Yürütme Kurulu’na başkanlık etti. 6 saat süren toplantıda, CHP kulislerinde “seçim kampanyası startı” diye yorumlanan 2 Mart’taki seçim vaatlerine ilişkin lansmanın hazırlıkları değerlendirildi.

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “2 Mart’ta 350 kişilik kadroyu, bir fotoğrafı Türkiye’nin önüne koyacağız. Öne çıkan 20 vaadimizi, bu ülkenin sorunlarına kalıcı çözümleri nasıl üreteceğimizi anlatan bir sunumla Türkiye’nin karşısına çıkacağız. 2 Mart’ta 20 vaat için bir start, bir başlangıç olacak” demişti. Özel, “Dünya siyaset tarihinin en büyük seçim kampanyasındayız. 338’inci gündeyiz. ‘Gerekirse 1000 günlük kampanya yaparız’ demiştik. Daha üçte biri bitti üçte ikisi duruyor. Geçen sürenin iki katı geçtiğinde, AK Parti’den kurtulmuş olacağız” açıklamasında da bulunmuştu.

VAATLERLE SAHAYA ÇIKIYOR

Özel’in başkanlığında dün yapılan toplantıda özellikle emekli, asgari ücretli, çiftçi ve esnaf başta olmak üzere ekonomiye ilişkin başlıkların öne çıktığı bu vaatler değerlendirildi. Hazırlıkların gözden geçirildiği belirtilirken, parti kaynakları da 2 Mart’taki lansmanın ardından tam kadro yeniden sahaya inileceği bilgisini verdi. Toplantıya ilişkin CHP’den yapılan açıklamada da Türkiye’nin ekonomik, toplumsal ve siyasi sorunlarına ilişkin başlıklar ile dış politikadaki gelişmelerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi. 2 Mart’taki “Milletle Birlikte Milletin Emrinde” buluşmasının hazırlıkları ve program detaylarının da değerlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, Politika Başkanlarının da kendi alanları ile ilgili yaptıkları çalışmalar, öne çıkarılacak konular ve vaatler çerçevesinde bilgilendirme yaptığı bildirildi. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Özgür Özel#CHP#Cumhurbaşkanlığı

BAKMADAN GEÇME!