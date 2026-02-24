CHP’de 2 Mart hazırlığı... 20 seçim vaadi 350 kişilik kadro

Haberin Devamı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “2 Mart’ta 350 kişilik kadroyu, bir fotoğrafı Türkiye’nin önüne koyacağız. Öne çıkan 20 vaadimizi, bu ülkenin sorunlarına kalıcı çözümleri nasıl üreteceğimizi anlatan bir sunumla Türkiye’nin karşısına çıkacağız. 2 Mart’ta 20 vaat için bir start, bir başlangıç olacak” demişti. Özel, “Dünya siyaset tarihinin en büyük seçim kampanyasındayız. 338’inci gündeyiz. ‘Gerekirse 1000 günlük kampanya yaparız’ demiştik. Daha üçte biri bitti üçte ikisi duruyor. Geçen sürenin iki katı geçtiğinde, AK Parti’den kurtulmuş olacağız” açıklamasında da bulunmuştu.

VAATLERLE SAHAYA ÇIKIYOR

Özel’in başkanlığında dün yapılan toplantıda özellikle emekli, asgari ücretli, çiftçi ve esnaf başta olmak üzere ekonomiye ilişkin başlıkların öne çıktığı bu vaatler değerlendirildi. Hazırlıkların gözden geçirildiği belirtilirken, parti kaynakları da 2 Mart’taki lansmanın ardından tam kadro yeniden sahaya inileceği bilgisini verdi. Toplantıya ilişkin CHP’den yapılan açıklamada da Türkiye’nin ekonomik, toplumsal ve siyasi sorunlarına ilişkin başlıklar ile dış politikadaki gelişmelerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi. 2 Mart’taki “Milletle Birlikte Milletin Emrinde” buluşmasının hazırlıkları ve program detaylarının da değerlendirildiği kaydedildi. Açıklamada, Politika Başkanlarının da kendi alanları ile ilgili yaptıkları çalışmalar, öne çıkarılacak konular ve vaatler çerçevesinde bilgilendirme yaptığı bildirildi.