CHP’de 2 kürsü 2 grup

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SAAT 13.30’daki Meclis grup toplantısı öncesinde krizin çözümü için her iki taraftan etkili isimler devreye girdi. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da önceki akşam telefonda görüştüğü Kılıçdaroğlu’na dün sabah sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağduyu çağrısında bulundu.

YAVAŞ’TAN SAĞDUYU ÇAĞRISI

Yavaş “Bugün yaşanan süreçte milyonlarca CHP’li, sahip olduğunuz tecrübe ve devlet adamlığı birikimiyle sağduyulu bir yaklaşım göstermenizi beklemektedir” dedi.

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Bir yandan temaslar sürerken, bir yandan da her iki tarafın destekçileri grup toplantısı için Meclis’e gelmeye başladı. Özel taraftarı 4 bin 400 kişi için akreditasyon başvurusu yapılırken, Kılıçdaroğlu ekibi de Meclis Başkanlığı’na 1400 ziyaretçinin adını verdi. Ziyaretçi girişlerinin yapıldığı Dikmen Kapı ağırlıklı olmak üzere Meclis çevresinde yoğun önlem alındı. Özel ve Kılıçdaroğlu taraftarları arasında da zaman zaman itiş kakışlı tartışmalar yaşandı. Gerilim sürerken Meclis Başkanlığı’ndan da güvenlik gerekçesiyle ziyaretçi yasağı getirildiği duyuruldu.

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TBMM’DE SABAHLADILAR

Meclis kapısında partililerin toplanmaya başladığı sabah saatlerinden itibaren Meclis’in içinde de büyük bir hareketlilik göze çarptı. Grup toplantısının yapılacağı salon Özel’e yakın milletvekilleri ve partililer tarafından dolduruldu. Bazı milletvekillerinin salona erken girebilmek için geceyi Meclis’te geçirdiği de öğrenildi.

KILIÇDAROĞLU ADRES DEĞİŞTİRDİ

Bu gelişmeler yaşanırken Kılıçdaroğlu, grup toplantısını Genel Merkez’e taşıdığını duyurdu. Kılıçdaroğlu, Yavaş’ın kendisine çağrısını alıntılayarak özetle “Topyekûn halk ayaklanması çığırtkanlığı yaparak bu partinin öz evlatlarını birbirine düşman etmek isteyenler bilsin ki o kirli emellere asla geçit vermeyeceğiz! Biz bu oyunu bozarız. Gün, baba ocağına sahip çıkma günüdür” dedi. Kılıçdaroğlu, partilileri Genel Merkez’de yapacağı grup toplantısına davet etti.

Özel ise Meclis kapısında bekleyen partililere “CHP’ye, onun seçtiği Genel Başkanı’na karşı AK Parti yargısının girişimi ile yapılmaya çalışılan darbeyi bir kez de şanlı Meclis’in kapıları önünde geri püskürttünüz” dedi.

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KILIÇDAROĞLU GENEL MERKEZ’DE KONUŞTU

Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevine getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez’de tezahüratlarla karşılandı. Günsu ÖZMEN / ANKARA

KILIÇDAROĞLU: KURULTAYI TOPLAYACAĞIM ENDİŞE ETMEYİN

Mahkeme kararıyla görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Genel Merkez’e taşıdığı grup toplantısında, “Koltuk derdim yok, kurultayı toplayacağım, endişe etmeyin” derken ‘ihraç’ mesajı da verdi ve özetle şunları söyledi:

KİRLİLİKTEN ARINACAĞIZ

“CHP’nin kurultayları düşüncelerin özgürce ifade edildiği kurultaylardır, para olmaz, pul olmaz, çıkar olmaz. Kirlilikten arınacağız. Temiz siyaset yapacağız. Kirli olanların tamamının işine son vereceğiz. CHP tarihinin hiçbir döneminde pavyonlarda kurultay pazarlıkları yapılmamıştır. Ben bunu söylediğim için eleştiriyorlar, ‘Niye böyle konuşuyorsunuz?’ diyorlar. Hiçbir irade parayla satın alınamaz. İradesini parayla satanlar bu partide yer alamazlar.

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HESAP SORMAZSAM NAMERDİM

CHP Genel Merkezi’nin önüne Erdoğan’ın forsu asılamaz. Sayın Abdullah Gül beni ziyarete geldiğinde oraya çıkıp da bir fors asmadık. Bana diyorlar ki: ‘Sarayın adamı’. Ya arkadaş, sen sarayı ne zaman eleştirdin ya? Bu milletin hakkını, hukukunu yiyen beşli çetelerden, uyuşturucu baronlarından hesap sormazsam namerdim. İradesini parayla alıp satanlardan bu partiyi kurtarmazsam namerdim. Hiç kimse genel başkan düzeyinde gidip de talimat alıp onu meydanlarda dillendirmez. Mutlak butlan davasını bu partinin başına bela edenlerden hesap sormazsam namerdim. Kim bu işe bulaştıysa, kim kirlilikten medet umduysa, kim pavyon köşelerinde para aldıysa onlara güle güle diyeceğiz.

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İyi niyetli davrandığım için zaman zaman iyi niyetim istismar edildi, ben bunun da farkındayım. Ama bir noktaya kadar, o noktaya gelince ‘Kusura bakmayın’ diyeceğiz, kesip atacağız.

Benim koltuk derdim yok. Ama tarihin yüklediği bir sorumluluk var. Ben kurultayı toplayacağım. Hiç kimse endişe etmesin. Dolarlar havada savrulmayacak.”

3 AŞAMALI DEĞİŞİM

KILIÇDAROĞLU, “Söylediğimiz gerçek değişim üç aşamadan oluşacak” dedi: “Arınma ve temiz siyaset. Birinci değişimimiz o. İkinci değişim; ekonomik kurtuluş ve üretimci kalkınma. Faiz baronlarına karşı mücadele edeceğiz. Halkı soyanlara karşı mücadele edeceğiz. Uyuşturucu baronlarına karşı mücadele edeceğiz. Kara para cenneti, Türkiye’yi kara para cenneti yapanlarla mücadele edeceğiz. Üçüncüsü ise iktidarın yarattığı tahribatın düzeltilmesi lazım. Yani devletin yönetiminin ahlak zeminine oturması lazım.”

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ÖZGÜR ÖZEL: ZAFER DEĞİL

“Bugün yapılan iş bir çelme, bir kumpas, bir yolundan çevirme operasyonudur” diyen Özel, “Burada, bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı bir zafer olarak görmüyorum” dedi.

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin dünkü Meclis grubunda “Burada, bu kürsüde ilan edilen saatte çıkıp da konuşma yapmayı kendi adıma bir başarı, bir zafer olarak görmüyorum” diyerek, özetle şunları söyledi: “Bu CHP’nin iç işi falan değil. Artık Türkiye’de hiçbir seçilmişin koltuğunun, itirazlara ve kesinleşmeye bağlı seçim hukukuyla sonucunun kesinleşmeyeceği, bir asliye mahkemesini ikna edenin, bir istinaf mahkemesinin gözünü döndürenin her şeyi yapabileceği bir acayip sistemin içine düşürdüler Türkiye’yi. Ondan kurtulmaya çalışıyoruz.

HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

Öyle bir noktaya geldik ki ölmüş kardeşime iftira atan, ölmüş bir başka kardeşimizin namusuna dil uzatan, partiyi bu duruma getirerek, partiyi adaysızlaştıran, kurumsuzlaştıran, lidersizleştiren bir çözüm paketinde içeriden-dışarıdan her türlü işbirliği ile ilerleyerek bu işleri çözmeye kalktılar. Bugün yapılan iş, milletle birlikte iktidara yürürken dünya siyaset tarihinde görülmemiş bir şekilde bir çelme, bir kumpas, bir yolundan çevirme operasyonudur. O kötücül akla, o AK Parti’nin kara düzeninin kötü planına kim eğer alet olup yol veriyorsa varsa şu kadarcık hakkım, hakkımı helal etmiyorum.

O KURULTAYI YAPACAKSIN

Tarihi bir eşikteyiz. Şimdi bu yaşananlarla birlikte ‘Tedbir var kurultay yapamayız’ diyenlerin, ‘Kurultay sürecini başlatacağız’ açıklamasını duyduk. Burada tarihi fırsat ve eşik şuradadır. Madem ki kurultay yapılacağına ikna oldunuz, ki başka yolu yoktur. Madem ki mahalle, ilçe, il seçimleri tamammış, bir tek kurultayı ortadan kaldırmış istinafın kararı. O kurultayı yapacaksınız başka çaresi yoktur. Burada yapılacak iş 26 Temmuz tarihini geçirmeden bir kurultay yapmaktır. Aksi takdirde parti altı yıldır kurultay yapmamış pozisyonda kalmaktadır. Seçime girmesi tehlikeye girmektedir.”

YENİ NESİL SİYASET

ÖZEL, miting eleştirilerine şöyle yanıt verdi: “‘Yok halkı ayaklanmaya çağırmak, sokağa dökmeye çalışmak’ bilmem ne. 255 miting yaptım ben. Bir kişinin burnu kanamadı, bir kişinin cüzdanı çalınmadı, bir kişinin bir taciz iddiası olmadı o sıkışık kalabalıklarda. Biz, Türkiye’de yeni bir siyasetin önünü açıyoruz. Yorulan, yaşlanan, tükenen bir siyaseti geride bıraktık. Eski nesil, köhneleşen siyaseti geride bıraktık. Yeni nesil bir siyaseti kuruyoruz. Birilerinin milletle girdiği savaşın kimse maşası olmasın, ona alet olmasın. Çalışacağız, acı çektik, çekiyoruz, çekeceğiz. Bedeller ödeyeceğiz. Ama yürüyüşümüzden asla vazgeçmeyeceğiz.”

72 İL BAŞKANINDAN ÖZEL’E DESTEK

CHP’nin 72 il başkanı ortak açıklamayla Grup Başkanı Özgür Özel’e destek verdi. Adana İl Başkanı Anıl Tanburoğlu’nun Meclis’te okulduğu ortak açıklamada, “Seçilmiş Genel Başkanımız Özgür Özel, cumhurbaşkanı adayımız ise milletimizin oylarıyla seçilen Ekrem İmamoğlu’dur” denildi.

Fotoğraf: Mert Gökhan KOÇ / ANKARA