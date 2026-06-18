CHP’de 2 kritik gelişme… Özel’den kurultay hamlesi… Örgütlere ihraç operasyonu

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CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, beraberindeki 74 il başkanı ve il başkanı bulunmayan illerin de delege temsilcilerinin yer aldığı bir heyetle 833 delege imzasını Genel Merkez’e teslim etti. “Mutlak butlan” kararı nedeniyle delegelikleri düşürülen 170 İstanbul delegesinin noter onaylı olmayan olağanüstü kurultay talepleri de aynı şekilde iletildi. Emir ve imzacı delegeleri, CHP Genel Başkan Yardımcıları Nevaf Bilek ve Adnan Demirci bina önünde karşıladı. Genel Merkez yönetimi, imzaları inceleyecek ve ardından da başvuruya yanıt verecek. Ancak Kılıçdaroğlu’nun yakın çevresi, tedbir kararı nedeniyle yeterli sayıda delege imzası da olsa olağanüstü kurultay yapılamayacağı görüşünü dillendiriyor.

İMZACILARDAN AÇIKLAMA

İl başkanları adına CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

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“CHP’nin seçilmiş lideri Özgür Özel, partinin 45 gün için kurultaya gitmesi gerektiğini ve bu doğrultuda çaba gösterdiklerini söylemişti. 833 kurultay delegemizin noter beyanlı imzalarını, 170 İstanbul kurultay delegemizin kurultay isteyen imzalı irade beyanlarıyla birlikte 1003’ün kurultay iradesini net bir şekilde ortaya koymuştur. 2023 Kasım kurultayının ilk turunda Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel’e 682 oy verildiğini özellikle vurgulamak isteriz. Bu imzaları yalnızca kurultay delegelerimiz, örgütlerimiz ve üyelerimiz adına değil, hangi görüşten olursa olsun partimize yönelik bu siyasi müdahalenin karşısında duran on milyonlarca yurttaşımız adına teslim ediyoruz.”

ÜYELİKLERİ SİLİNDİ

Bu arada Yargıtay Siyasi Partiler Sicil Bürosu’nun Genel Merkez tarafından ihraçları istenen 9 CHP’li milletvekilinin parti üyeliklerini sildiği bildirildi. Üyeliği silinen CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, “Bu ne acele? YDK’ya hukuksuz bir sevk var. İtiraz ettik. Savunma hakkımız var” dedi.

CHP’DEN VEKİL İSTİFASI

Bu arada CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir, partisinden istifa etti. İYİ Parti’den CHP’ye geçen Özdemir’in istifasıyla CHP’nin TBMM’deki sandalye sayısı 137’ye düştü.

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ÖZEL: DÖRT BAŞI MAMUR HUKUKSUZLUK

CHP Grup Başkanı Özgür Özel, örgütlere yönelik fesih ve disipline sevk kararlarına tepki göstererek, “Nasıl ki Genel Başkan’a bina lazım değilse, Genel Başkan neredeyse genel merkez orasıysa, bir ile gittiğimizde o ilde, bu 81 ilden bugün burada olan arkadaşlarımız neredeyse benim için il başkanlığı orasıdır, il başkanı da odur. Seçilmiş il başkanlarının arkasındayız” dedi. Örgütlere yönelik alınan kararı il başkanları ile toplantıdayken öğrenen Özel şu açıklamaları yaptı:

OLACAK İŞ DEĞİL

“Tedbir kararı sonuç doğurmaması gereken bir karardır. Tedbir kararı olanlar gelip böyle il başkanı görevden filan alamazlar. Hele hele disipline sevk yapıp, oy verme hakkını kimsenin alamazlar. Olacak iş değildir. Dört başı mamur bir hukuksuzlukla karşı karşıya olduğumuzu açıkça ifade etmek lazım. Kendi görevden alınan, yönetimi ile alınan ya da oradaki örgütün feshedildiği illere yönelik olarak ayrı ayrı çalışmaları yapacağız. Ama buradaki il başkanları CHP’nin il başkanlarıdır. Nasıl ki Genel Başkan’a bina lazım değilse, Genel Başkan neredeyse genel merkez orasıysa, il başkanlığımız örneğin Adana il başkanımız neredeyse orasıdır.

NÖBET ÇAĞRISI

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Tüm partililerimizi görevden alınan il başkanlıklarımıza davet ediyorum. Görevden alınan il başkanlarımız ve il başkanlıklarımıza partililerimizi demokrasi nöbeti tutmaya, Atatürk’ün emanetine sahip çıkmaya davet ediyoruz. Ayrıca bir ile gittiğimizde o ilde, bu 81 ilden bugün burada olan arkadaşlarımız neredeyse benim için il başkanlığı orasıdır. Seçilmiş il başkanlarının arkasındayız. Verilen mahkeme, hukuksuz butlan kararı dahi il başkanlarımızın seçildiği kongreleri ortadan kaldırmadı. İl başkanlarımız oradadır.”

ÖRGÜTLERE İHRAÇ OPERASYONU

MAHKEME kararıyla görevine dönen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında dün yapılan MYK’dan örgüt operasyonu kararı çıktı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı basın toplantısında, 3 mevcut ve 3 eski il başkanı hakkında mutlak butlan davası iddianamesinde yer almaları nedeniyle disiplin süreci başlatıldığını söyledi: “Erzurum İl Başkanı Serhat Can Eş’i disipline sevk ederek il yönetimi fesh edildi, yerine de Mahmut Edebali atandı. Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş’ı tedbirli bir şekilde disipline sevk ediyoruz yönetimiyle. Yerine önceki il başkanlarımızdan Turgut Özkan’ı atamış bulunuyoruz. Bitlis İl Başkanı Metin Güzelkaya yönetimini de feshederek tedbirli disiplin uygulamasına konu ettik. Önceki dönem Mardin İl Başkanı Mehmet Kılıçarslan, önceki dönem İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Batman İl Başkanı Hüseyin Yaşar da tedbirli olarak disipline sevk edildi.

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- Gaziantep İl Başkanı Vakkas Acar’ın yerine Hasan Nesanır, Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu’nun yerine Orhan Bayram, Malatya İl Başkanı Barış Yıldız’ın yerine Hakan Satılmış görevlendirildi. Ankara ve İzmir örgütleri de fesh edildi. Ankara’da il başkanvekili Yüksel Işık’ın yerine Fahri Yıldırım, İzmir’de Çağatay Güç’ün yerine Utku Gümrükçü il başkanı olarak atandı.

- Kadın Kolları Genel Başkanlığı fesh edilerek Asu Kaya’nın yerine Ayten Gülsever atandı.”

- Sarı, olağan kurultay için 6 kişilik hazırlık komisyonu kurulduğunu açıkladı. “Genel Merkez’e teslim edilen delege imzalarını önümüzdeki günlerde değerlendireceğiz” dedi.

- YDK’ye sevk edilen milletvekilleriyle ilgili “Yarın (bugün) YDK toplanıyor, bu arkadaşlarımızın itirazı değerlendirilecek” diye konuştu.

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‘CHP OYUN ALANI DEĞİL’

KILIÇDAROĞLU görevden alma ve disiplin süreçlerinin ardından ilk açıklamasında “Biz, koltuk sevdasıyla sermayeye ve sömürüye dayalı küresel odakların projelerine eş başkanlık yapanlardan değiliz. CHP, ne senin ne de masalarda delege satın almaya çalışanların oyun alanı değildir, Türk Milleti ve Türk Devleti’nin bağımsızlık iradesidir” dedi.

833 İMZA GENEL MERKEZ’E İLETİLDİ… ‘KURULTAY’ SLOGANLARIYLA

CHP Grup Başkan Vekili Murat Emir ve beraberindeki 74 CHP il başkanı, parti delegelerinin olağanüstü kurultay talebine ilişkin imzalarını CHP Genel Merkezi’ne teslim etti. 833 imzanın yer aldığı klasörleri Genel Merkez’e teslim eden il başkanları ortak açıklama sırasında “kurultay” sloganları attı. Mert Gökhan KOÇ / ANKARA





