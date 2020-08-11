CHP’de 2. kaptan koltuğu Böke’nin

CHP’nin 37. olağan kurultayının ardından ‘hedef iktidar’ sloganıyla başlattığı yeni dönemin vitrini belirlendi. Kılıçdaroğlu, hafta sonu gerçekleştirilen yeni dönemin ilk PM toplantısı ve Kadın Kolları Kurultayı’nın ardından yeni dönemde çalışacağı yol arkadaşlarını belirledi ve yeni Merkez Yürütme Kurulu’nu (MYK) açıkladı. CHP Lideri, yeni MYK’da köklü bir değişikliğe gitmezken, küçük rötuşlarla yetindi. Uzun süredir vekaleten yürütülen Genel Sekreterlik görevi dahil, toplam 16 kişilik atamada dört yeni isim MYK’ya dahil edildi. PM’ye seçildiği halde yeni dönemde MYK’ya giremeyen isimler ise Yunus Emre ve Orhan Sarıbal oldu.

EKONOMİ POLİTİKALARINA AĞIRLIK

CHP’nin 60 kişilik PM üyeleri arasından belirlenen yeni MYK’da, Seyit Torun, Fethi Açıkel, Onursal Adıgüzel, Veli Ağbaba, Muharrem Erkek, Gamze Akkuş İlgezdi, Bülent Kuşoğlu, Lale Karabıyık, Oğuz Kaan Salıcı ve Faik Öztrak yerlerini korudu. Akif Hamza Çebi’nin istifasının ardından vekaleten yürütülen Genel Sekreterlik görevine İzmir Milletvekili Selin Sayek Böke getirildi. Böke’nin bu göreve getirilmesi, partinin önümüzdeki dönem ekonomi politikalarına ağırlık vereceğinin işareti olarak değerlendirildi. Daha önce de MYK üyeliği ve Parti Sözcülüğü görevini yürüten Böke, “Sine-i millet” çıkışının ardından 2017 yılında istifasını sunmuştu.

GÖREV ALANLARINDA DEĞİŞİKLİK

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Yunus Emre’nin liste dışı kalmasının ardından Gökçe Gökçen’i Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak atadı. Mevcut MYK üyelerinden Gülizar Biçer Karaca’nın da görev alanı değiştirildi. Karaca, İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu.

YENİ İSİMLER

CHP’de Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak ilan edildikten bir ay sonra ittifak dengeleri nedeniyle adaylıktan geri çekilen Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Enerji, Altyapı Projelerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine getirildi.

Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç Doğa Hakları ve Çevreden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı oldu. Öztunç, seçim bölgesi olan Kahramanmaraş Elbistan Termik Santralinde yaşanan çevre felaketini Türkiye gündemine taşımış ve sorunun çözülmesine katkı sağlamıştı.

Yüksel Taşkın ise Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak ilk kez MYK’ya seçildi. Taşkın, KHK ile görev yaptığı Üniversiteden ihraç edilmişti. Böylece MYK’daki toplam milletvekili sayısı 14’e yükseldi.

ÖZKAN VE ÇEVİKÖZ’ÜN YERİ BOŞ KALDI

Kurultayda Parti Meclisi’ne giremeyen medyadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile Dış Politikadan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz’ün görev yerleri yeni yönetim belirlenirken özellikle boş bırakıldı. Özkan ve Çeviköz’ün Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun başdanışmanı olarak atanacakları ve yine aynı alanlardan sorumlu olacakları belirtildi.

SELİN SAYEK BÖKE KİMDİR?

NEW YORK’TA DOĞDU HAYATI EĞİTİMLE GEÇTİ

Oya Araslı’dan sonra CHP’de Genel Sekreterlik görevine getirilen ikinci kadın olan Selin Sayek Böke, akademisyenlikten siyasete geçen isimlerden. 1972’de New York’ta dünyaya gelen Böke, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nü bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Duke Üniversitesinde tamamladı. Bentley Üniversitesi Ekonomi Bölümünde Öğretim Üyesi, Georgetown Üniversitesi’nde ziyaretçi öğretim üyesi, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nde öğretim üyesi olarak görev yaptı. Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölüm Başkanlığı ve İktisadi ve İdari Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

KILIÇDAROĞLU DAVET ETTİ

Böke, 2014 yılındaki CHP kurultayında, Kılıçdaroğlu’nun daveti üzerine, CHP Parti Meclisi’ne girdi. 7 Haziran 2015 seçimlerinde CHP’nin ekonomik programını hazırlayan isimlerden olan Böke, bu seçimlerde İzmir’den milletvekili seçildi. CHP Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı ve Parti Sözcülüğü görevlerine de getirilen Böke’nin bu görevleri, 6 Mayıs 2017 tarihine kadar sürdü. Anayasa referandumu sonrası CHP’nin izlediği politikayı eleştiren Böke, yazılı bir açıklamayla partideki görevlerinden istifa etti. Böke, CHP 37. Olağan Kurultayı’nda ise 794 oyla Parti Meclisi’ne seçildi.

NAZLIAKA: TÜM KADINLAR BENİ EVİNDE MİSAFİR ETMEYE HAZIR OLSUN

◊ İhraç edildiği CHP’ye Kadın Kolları Başkanı olarak dönerek önemli bir ilke imza atan Aylin Nazlıaka, “Ben kararlı, tutarlı ve ideolojik sağlamlığı olan bir siyasetçiyim. O nedenle yuvam olan CHP’de ve gönüllerinde bana yer açan herkese çok teşekkür ediyorum. Tüm kadınlar beni ve kadın örgütlerimizi evlerinde misafir etmeye hazır olsun” dedi. Hürriyet’in sorularını yanıtlayan Nazlıaka, “İstanbul Sözleşmesi” için, “Bizim kırmızı çizgimizdir” derken özetle şu mesajları verdi: “Bu haklarımızdan asla ödün vermeyeceğiz. Kadın hakları mücadelesi siyaset üstü bir mücadeledir. Bu nedenle hangi siyasi partiden olursa olsun toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda duyarlılığı ve emeği olan herkesle yan yana, omuz omuza, yürek yüreğe çalışacağız. Bugünden itibaren ikamet ettiğim Ankara benim için 81 ilden biri olacak. Tüm kadınlar beni ve kadın örgütlerimizi evlerinde misafir etmeye hazır olsun. AKP döneminde kadının adı silindi. Biz ülke tarihimize kadının adını altın harflerle yeniden yazacağız. Kadın üye sayımızı arttırıp gençleştireceğiz. Kadınlar ve gençler siyasete ilgisiz değiller. Onların ilgilerini ve bizimle birlikte siyaset yapma isteklerini arttıracağız.” (◊ Turan YILMAZ / ANKARA)

İŞTE KILIÇDAROĞLU’NUN A TAKIM