CHP’de 2 cephede kurultay taktikleri

SİYASİ kulislerde “butlan krizi”nden çıkış biletinin “kurultay” olduğu yorumları yapılırken, CHP’de ise kurultay tarihi konusunda tartışma yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu, önceki gün telefonda görüştüğü Özgür Özel’in kurultay talebine “en uygun zamanda” karşılığını verdi. O görüşmede “en uygun zaman en kısa zaman” diye yanıt veren Özel, dün ise “Herkesin istediği, herkesin beklediği bir tek şey var. O da kurultayın, tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede yapılması, bu da 40 gün gibi bir süredir” diyerek tarih verdi.

7 AY DİYEN DE VAR...

Kurultay için kendisi bir tarih vermeyen Kılıçdaroğlu cephesinden ise farklı değerlendirmeler geldi. Son “mutlak butlan” kararıyla görevi sona eren eski İstanbul İl Başkanlığı kayyumu, eski milletvekili Gürsel Tekin dün bir gazeteye yaptığı açıklamada seçimli büyük kurultay tarihine ilişkin tahminini “7 ay sonra” diye dillendirdi. Kılıçdaroğlu’na yakın bir isim ise Hürriyet’e, “Kemal Bey’in kurultayı çok geciktireceğini zannetmiyorum. 3 ayı geçirmez diye düşünüyorum” dedi. Özel cephesi ise en kısa sürede kurultay tarihi verilmemesi halinde karşı adımlara hazırlanıyor. Kulislerde, ilk iş olarak da bayramdan sonra kurultay delegelerinden imza toplanabileceği konuşuluyor. Önceki gün bir araya gelen ve aralarında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da bulunduğu CHP’li büyükşehir belediye başkanları ise dün yaptıkları ortak açıklamada, Özel’in ve parti yönetiminin yanında olduklarını söylerken “Gelinen aşamada, partimizin selameti ve geleceği açısından olağanüstü kurultayımızın en geç 45 gün içinde toplanması gerektiği görüşümüzü kamuoyuna duyururuz” dediler.

DELEGE KAVGASI

Kılıçdaroğlu’na yakın bazı isimlerin Hürriyet’e yaptığı “Sayıları 200’ü bulan İstanbul delegeleri mahkeme kararıyla kurultayda oy kullanamayacak. Yine kurultay sürecine yönelik soruşturma ve davalarda bazı il delegasyonlarına yönelik şaibe iddiaları gündeme geldi. Kemal Bey, bu illerin delegelerinin de kurultayda oy kullanmalarına izin vermez. Bunlarla ilgili disiplin süreçlerini başlatacaktır diye düşünüyoruz” değerlendirmeleri ise bir başka tartışmanın fitilini ateşledi. Özel cephesinin kurultay sürecine yönelik “şaibe” iddialarını kategorik olarak reddettiğine dikkat çekilen kulislerde, bu yönde atılacak olası adımların “delege kavgası”na yol açacağı konuşuluyor.

KILIÇDAROĞLU’NDAN İLK AÇIKLAMA: KURULUŞ KODLARINA DÖNECEĞİZ

MAHKEMECE CHP Genel Başkanlığı görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu, dün ilk kez kameraların karşısına geçti. Kravat takmadığı gözlenen Kılıçdaroğlu, özetle şunları söyledi: “CHP ahlaki değerlerini, üstünlüğünü korumak zorundadır. Hepinizin huzurunda bütün vatandaşlarıma, özellikle de partililere söz veriyorum. Cumhuriyet Halk Partisi’ni kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Ahlaki değerleri olacak. Bizim partiye çok eleştiri gelmiştir. Muhalefetten, sivil toplumdan eleştiri gelmiştir ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili bugüne kadar hiçbir eleştiri gelmemişti, şimdi geliyor. Bu ahlaki değerleri düzeltmemiz lazım. Bu partiyi ahlaki sorunlarla karşı karşıya bırakmak, buna benzer bazı olaylar karşısında suskunluğumuzu sürdürmek artık doğru değil. Biz Cumhuriyet Halk Partisi’yiz, köklerimize ve ahlakımıza sahip çıkmak zorundayız.”

ÖZGÜR ÖZEL: ‘BUTLAN’LA UZLAŞACAK HALİMİZ YOK

PM öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Özgür Özel, şunları söyledi: “110 arkadaşımızın açık desteğiyle yeniden Grup Başkanı seçildim. Arkadaşlar ben hem partinin seçilmiş genel başkanıyım hem de bir kez daha seçilmiş grup başkanıyım. Kurultayımız yapılana kadar grup başkanı olarak, kurultayımız yapıldıktan sonra da yeniden genel başkan ve grup başkanı olarak haftalık grup toplantılarımızı elbette ben yapacağım. İşte ‘Uzlaştılar, biri Grup Başkanı olacak, biri Genel Başkan olacak.’ Arkadaşlar böyle bir uzlaşı yok. Zaten biz bu butlan kararını tanımadığımız için, tanımadığımız bir kararda uzlaşacak halimiz yok. Ama şöyle bir uzlaşı olacak veya onun olması elzem ve herkesin istediği bu. O da kurultayın, tüzüğümüzde öngörülen en kısa sürede, bu da 40 gün gibi bir süredir. 40 günlük bir süre içerisinde toplanması, partinin bu tartışmalardan çıkıp iktidar yürüyüşünü sürdürmesi.”

O BAŞKANLARA İHRAÇ MI GELİYOR

Kılıçdaroğlu’nun dünkü, “CHP ahlaki değerlerini korumak zorundadır. Partiye çok eleştiri gelmiştir. Ama partinin ahlaki değerleriyle ilgili hiçbir eleştiri gelmemişti, şimdi geliyor. Bunları düzeltmemiz gerekiyor” sözleri, Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere yolsuzluk ve rüşvet iddialarıyla yargılanan aralarında bazı milletvekillerinin de bulunduğu belediye başkanları ve partililerin ihraç edileceği ya da en azından parti üyeliklerinin askıya mı alınacağı sorusunu akıllara getirdi. Yakın çevresi Kılıçdaroğlu’nun bu yönde güçlü bir adım atacağının işaretini verdi. Özel ise bu konudaki soruyu yanıtlarken, “Bana gelip birisi ‘Kızın okulda hırsızlık yapmış’ dediğinde, ‘Ben onu şimdilik evlatlıktan reddediyorum’ demem. ‘Yapmaz benim evladım’ derim. Ekrem Başkan’dan başlayıp, en son yapılan haksız tutukluluğa kadar ‘Yapmaz benim evladım.’ Ben onu evlatlıktan reddetmem” yanıtını verdi.

CHP’Lİ BAŞKANLAR ‘45 GÜN’ DEDİ

Özel, dün partisinin büyükşehir belediye başkanlarıyla bir araya geldi. Başkanlar, toplantı sonrası yaptıkları ortak açıklamada en geç 45 gün içinde olağanüstü kurultayın toplanması gerektiğini bildirdi.

ÖZEL: BENİ DE İHRAÇ EDEBİLİRLER

138 kişilik Meclis grubunu dün sabah 11.00’de Genel Merkez’de toplantıya çağıran Özel, sürpriz bir hamleyle Grup Başkanlığı’na aday oldu. Toplantıya aralarında bazı muhalif isimlerin de yer aldığı 96 milletvekili katılırken Özel, 95 oyla “Grup Başkanı” seçildi. 1 oy geçersiz sayıldı. CHP kaynakları, toplantıya hastalık, cenaze mazeretleri nedeniyle katılamayan 15 milletvekilinin de Özel’e desteğini ilettiğini bildirdi. 27 milletvekili ise mazeret bildirmeden katılmadı. Özel, ardından butlan kararıyla görevleri sonlanan Parti Meclisi’nin 80 üyesiyle bir araya geldi. Edinilen bilgiye göre Özel, toplantıda kendisinin ve yakın arkadaşlarının da ihraç edilebileceğini ancak mücadeleyi bırakmayacaklarını söyledi. Sonuna kadar partide kalacaklarını belirten Özel, Genel Merkez’den çıkarılmaları halinde mücadele alanlarının Meclis olacağını işaret etti. Özel, partideki mitinglerde Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sloganlardan duyduğu rahatsızlığı da, “Bu işler bitene kadar kendisine ‘Genel Başkan’ demem, ‘Kemal Bey’ derim ancak kendisine yapılan saygısızlıkları onaylamam” dedi.

ALBÜMDE UNVAN DEĞİŞTİ

Kılıçdaroğlu’nun Genel Başkanlığına ilişkin bildirim Meclis Başkanlığı’na iletilirken, Özel’in Meclis’in internet sitesinde milletvekili albümündeki unvanı da Grup Başkanı olarak değiştirildi.

Öte yandan dün de Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ile Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Alpay Azap, Özel’e destek ziyaretinde bulundu.