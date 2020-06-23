CHP: Yürüyüş devletin lütfu değil bir haktır

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı dün, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında yapıldı. CHP’nin virüs salgını nedeniyle ertelenen 37. Olağan Kurultayı’nın 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılması görüşü öne çıktı. Ancak belirlenen tarih ilan edilmeden önce, Bilim Kurulu’ndan yarın gelecek yanıtın beklendiği öğrenildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak ise MYK toplantısı ile ilgili açıklamasında özetle şunları söyledi:

“Baro başkanları tepkilerini dile getirmek için yürüyüş yaptılar. Avukatlar ile kanunsuz emre uyan polisler arasında arbede çıktı. Bu hem Türk demokrasi tarihinde, hem yargı tarihinde kapkara bir gündür. Barışçıl gösteri ve yürüyüş devletin lütfu değil, tüm vatandaşların hakkıdır. CHP olarak hukuk devleti için, savunma hakkı için mücadele veren ‘gerçek hukuk insanlarının’ yanındayız. Barolarla ilgili yapılacak düzenlemede, ne yapılmak istendiği ilgili STK’lerle paylaşılmalı, önce onların görüşü alınmalıdır. Konuşulanlara baktığımızda durum ülkede savunma hakkını ciddi ölçüde geriletecek, savunmayı bölecek ve siyasileştirecek nitelikte gözüküyor. Bunun ise hukukun terazisinin ayarını daha da bozacağı açık.

SINAVI KAZANAN VİRÜS OLMASIN

Hafta sonu 1 milyon 670 bin öğrencimiz LGS’ye girdi. Öğrencilerimiz, velilerimiz okul bahçelerine balık istifi dolmak zorunda kaldılar. Ne sosyal mesafe kaldı, ne de diğer tedbirler. Bu haftasonu da 2 milyon 433 bin öğrencimiz YKS’ye girecek. Umarız bu hafta yetkililer çok daha dikkatli olur. Sınavlarda kazanan virüs değil, çocuklarımız ve çocuklarımızın sağlığı olsun.

Tayyip Erdoğan tarafsız bir Cumhurbaşkanı mı? Değil. Yeminini tutmadı. AK Parti’nin Genel Başkanı oldu. Yani diğer parti genel başkanlarından hiçbir farkı yok. 97 vekilimiz hakkında 217 fezleke düzenlenmiş. Bunun 141’i ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçlaması. Bize gözdağı vermeye kalkıyorsanız, şunu baştan söyleyelim; demirden korksak trene binmezdik. AK Parti Genel Başkanlığı nerede bitiyor, Cumhurbaşkanlığı nerede başlıyor, belli değil.

PARTİ KAPATMAYA KARŞIYIZ

(HDP kapatılsın kampanyası) Ülkemizin siyasi yaşamında partilerin kapatılmasının ciddi travmalara yol açtığını gördük. Biz, demokrasiden yana bir parti olarak siyasi partilerin kapatılmasına karşıyız.”