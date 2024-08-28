CHP Yüksek Disiplin Kurulu'ndan Tanju Özcan'a 'kınama cezası'

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CHP Yüksek Disiplin Kurulu bugün eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik ifadeleri nedeniyle hakkında kınama cezası uygulanması talep edilen Özcan için toplandı. Toplantı sonrasında CHP YDK Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında, Merkez Yönetim Kurulumuzun 19 Temmuz 2024 tarihli sevk kararı Yüksek Disiplin Kurulumuzun 28 Ağustos 2024 günlü olağan toplantısında görüşülmüştür. Yüksek Disiplin Kurulumuz, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın 11Temmuz 2024 Perşembe günü saat 17:58'de sosyal medyada yapmış olduğu paylaşım nedeniyle Tüzüğümüzün 68/3-c maddesi uyarınca kınama cezası ile cezalandırılmasına oy birliği ile karar vermiştir" denildi.

Özcan, 'kınama cezası' nedeniyle 1 yıl süreyle parti organlarına yönelik seçimlere katılamayacak.